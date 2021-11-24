المشدد 15 سنة للمتهمين بخطف طفل من مستشفى أبو الريش

أسندت النيابة للمتهمة "ا.ح" تهمة خطف الطفل المجنى عليه بالتحايل، بأن تقابلت مع والدته بمستشقى أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفي، وطلبت منها إنهاء إجراءات دخوله المستشفى ، وأخذت منها صغيرها مدعية زوراً توقيع الكشف الطبى عليه، وانصرفت به خارج المستشفى قاصدة من ذلك إبعاده عنها وعن أعين الرقباء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، فى القضية المعروفة إعلاميا بـطفل أبو الريش بالسجن المشدد 15 سنة لكل من المتهمين.

وأسندت النيابة للمتهمة “ا.ح” تهمة خطف الطفل المجنى عليه بالتحايل، بأن تقابلت مع والدته بمستشقى أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفي، وطلبت منها إنهاء إجراءات دخوله المستشفى ، وأخذت منها صغيرها مدعية زوراً توقيع الكشف الطبى عليه، وانصرفت به خارج المستشفى قاصدة من ذلك إبعاده عنها وعن أعين الرقباء.

كما تداخلت المتهمة فى وظيفة عمومية ” طبيبة بشرية بمستشفى أبو الريش للأطفال”، من غير أن يكون لها الصفة الرسمية من الحكومة، بأن ادعت لوالدة المجنى عليه أنها طبيبة بالمستشفي، وأخذت صغيرها بحجة توقيع الكشف الطبى عليه بالمستشفى على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم الثانى “ي.ا” تهمة الاشتراك مع المتهمة الأولى بطريقى الاتفاق والمساعدة على خطف الطفل المجنى عليه بالتحيّل، بأن اتفق معها على خطف أى طفل من المترددين على المستشفى بغية تسعها ارتكابها للجرم المتفق عليه بينهما، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق المبين بالتحقيقات.

كما اشترك مع المتهمة الأولى بطريقى الاتفاق والمساعدة على التداخل فى وظيفة عمومية، بأن اتفق معها على الادعاء أنها طبيبة بمستشفى أبو الريش للأطفال كذباً، وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبى المضبوط بغية ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كتبت نجوى عبد العزيز