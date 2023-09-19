المشدد 10 سنوات لمتهم فى خلية أنصار بيت المقدس

قضت الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “أنصار بيت المقدس” .. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما نسب إليه من اتهامات.

وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسژات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كتبت نجوى عبدالعزيز