المشدد 10 سنوات لمتهمين بـحرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

اصدرت محكمة جنايات الجيزة دائرة الأرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحى حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة فى القضية المعروفة باسم قضية حرق كنيسة بكفر حكيم” بكرداسة، وذلك بعد اعادة محاكمتهما من جديد .

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين محسن عبد الفتاح وعماد ربيع السيد تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع فى القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.وجهت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات المملوكة للكنيسة، حال حملهم لأسلحة ظاهرة وكان ذلك ليلا

كما أسندت لهما تهمة التورط في حريق كنيسة “كفر حكيم” بكرداسة فى أغسطس 2013 ، حيث اشتركوا ومجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه التأثير علي السلطة العامة فى أعمالهم مستعملين فى ذلك القوة والعنف حاملين أسلحة نارية وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص

نجوى عبد العزيز