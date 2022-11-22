المشدد سنة لـ 3 متهمين لإجبار قاصر على توقيع عقد زواج عرفى بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار ياسر بدوی سنجاب، بالسجن المشدد لمدة عام لـ 3 متهمين بخطف طفلة قاصر واجبارها على توقيع عقد زواج عرفى بطوخ.

وتضمن قرار الإحالة في القضية بأن المتهمين الثلاثة وهم م -ع- م- م 19 سنة تاجر دواجن، ومقيم بمحافظة القليوبية ، ع -محمد- م، و ام- ك -ع، خطفوا المجنى عليها الطفله منة الله س .ع 15 سنة، وكان ذلك بالتحايل بأن طلب منها المتهم الأول مقابلتها فقام بانتظارها عقب الانتهاء من الحصة الدراسية الخاصة بها واصطحبها بسيارته إلى مسكنه وفوجئت بتواحد المتهمين الثاني والثالثة، وتمكنوا بذلك من إقصائها عن أعين ذويها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة بأن المتهمين أكرهوا المجني عليها وهى الطفلة بالقوة والتهديد على ورقة بيضاء مسطرة وطلبوا منها كتابة عقد زواج بينها وبين المتهم الأول مهددين إياها بالإيذاء في حالة عدم الانصياع إلى أوامرهم وتحرير ذلك العقد فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على توقيعها وكتابة ذلك العقد وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة احتجزوا المجنى عليها الطفلة بدون وجه حق، بأن قاموا بشل حركتها واحتجازها داخل محل الواقعة لإرتكاب الجرائم محل الإتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.

كتبت نجوى عبد العزيز