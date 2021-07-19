المشاورات البرلمانية ستبدأ الأسبوع القادم لتشكيل حكومة في لبنان

تمارس الحكومات الغربية أشد الضغوط على السياسيين اللبنانيين لحثهم على تشكيل حكومة

قالت الرئاسة اللبنانية إن المشاورات البرلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد ستبدأ يوم 26 يوليو ، في محاولة جديدة لدفع الطبقة السياسية المنقسمة على نفسها لتشكيل حكومة في لبنان ، بحسب وكالة رويترز.

الحاجة لتشكيل حكومة في لبنان

وأعلن السياسي اللبناني سعد الحريري الأسبوع الماضي تخليه عن جهود استمرت أشهرا لتشكيل حكومة جديدة، مما يعيق تشكيل مجلس وزراء قادر على انقاذ البلاد من الانهيار المالي.

قرار الحريري يتوج أشهرا من الصراع حول مناصب وزارية بينه وميشيل عون رئيس الدولة المنتمي للطائفة المسيحية المارونية والمتحالف مع جماعة حزب الله الشيعية الإسلامية المدعومة والمتحالفة مع إيران.

ويلقي كل من الحريري وعون باللوم على الطرف الآخر.

لا يتوفر بديل واضح ليشغل منصب رئيس الوزراء، إذ أن هذا المنصب يجب أن يشغله سني بموجب النظام الطائفي اللبناني.

وعلى عون اختيار مرشح ينال أكبر دعم من المشرعين الذين يهيمن حزب الله المدعوم من إيران وحلفائه السياسيين على الأغلبية الساحقة منهم.

تمارس الحكومات الغربية أشد الضغوط على السياسيين اللبنانيين لحثهم على تشكيل حكومة حتى يتسنى البدء بإصلاح الدولة.

وهددت الحكومات الغربية بفرض عقوبات وقالت أن تقديم الدعم المالي مرهون ببدء الإصلاحات.