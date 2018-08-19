المشاهير في عيد الأضحى.. المنزل عنوان الفرحة

المال - خاص:يرى بعض النجوم عيد الأضحى فرصة للاستجمام العائلي والجلوس مع الأسرة والاكتفاء بمراسم الأضحية والإصرار على الحصول على العيدية، رغم كبر سنهم.الفنان عادل إمام قال في تصريحات صحفية سابقة إنه لا يحبّ النزهات نهائيّاً، في أيّ من الأعياد، لأنّه لا يطيق الزحام؛ لذا يقضيه في المنزل مع زوج

المال – خاص:





يرى بعض النجوم عيد الأضحى فرصة للاستجمام العائلي والجلوس مع الأسرة والاكتفاء بمراسم الأضحية والإصرار على الحصول على العيدية، رغم كبر سنهم.

الفنان عادل إمام قال في تصريحات صحفية سابقة إنه لا يحبّ النزهات نهائيّاً، في أيّ من الأعياد، لأنّه لا يطيق الزحام؛ لذا يقضيه في المنزل مع زوجته وأولاده وأحفاده، دون أن ينسى بالطبع أن يهديهم العيديّة، ويقول الزعيم ضاحكاً: “أحفادي أهمّ حاجة عندهم العيديّة. لكن أنا غلبان، لا أحد يعطينا أيّ مليم”.

وتُشارك الفنانة إلهام شاهين الزعيم الرأي، وتقول إنّها لا تخرج في عيد الأضحى، بل تتفرّغ لذبح الأضحية في أول أيام العيد، حيث تشهد المراسم مع شقيقاتها وأولادهنّ وشقيقها أمير. وهي تنتهز فترة الإجازة لتُمارس استجماماً أسريّاً، وتجلس مع نفسها. ومن الممكن أن تكتفي إلهام ببعض الزيارات لشقيقاتها فقط.

وعن علاقتها بالعيدية، قالت إلهام إنّها كانت تحصل عليها من والدتها ـ رحمها الله ـ لكنّها الآن تعطي العيدية لأبناء شقيقتها، الذين تعتبرهم مثل أبنائها تماماً.





كذلك الأمر بالنسبة إلى الفنانة يسرا التي تقضي العيد مع زوجها، وتقوم ببعض الزيارات العائلية الخفيفة. وبعد العيد، تبدأ الاستعدادات لقراءة الأعمال الفنية، وتصبح يسرا منهمكة؛ لذا تنتهز فرصة الإجازة الجلوس مع زوجها.

أما الفنانة لقاء سويدان فقالت إنها كانت تأخذ العيدية من والدتها وشقيقها أحمد رحمة الله عليه. وكان أحمد يُعطي العيدية لجومانا ابنتها. ولكنه في هذا العام لن يحدث ما كان يحصل سابقاً. وتُعلن لقاء تمنياتها أن ينعم شقيقها الذي استشهد بالجنة.

تقضي شيرين عبد الوهاب العيد في منزلها، مع بناتها وأولادها وشقيقها محمد، ولا تتخلى عن طقس الأضحية بتاتاً.

من ناحيتها، تؤكّد الفنانة سميّة الخشاب أنها تقضي العيد مع والدتها في المنزل، سواء في القاهرة أو الإسكندرية التي هي مسقط رأسها. وتصرّ سميّة على الحصول على العيدية من والدتها حتى الآن، مشيرة إلى أنّ ذلك عادة اعتادتها، منذ أن كانت طفلة.

تحصل كذلك على العيدية من والدتها الفنانة منة شلبي التي أكدت والدتها، الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، أنّ منة ـ في نظرها ـ ستظلّ طفلة إلى الأبد، مهما كبرت، حتى بعد أن تتزوج وتنجب، وستظلّ تعطيها العيديّة لها ولأحفادها أيضاً. وأشارت زيري إلى أنّها لا تخرج خارج منزلها في الأعياد، لا هي ولا منّة.