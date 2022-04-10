«المشاط»: 11 مليار دولار حجم محفظة الاستثمارات مع المؤسسات الدولية لتخفيف آثار التغيرات المناخية

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية يهدف الي تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن حجم محفظة التعاون الدولي بلغت 11 مليار دولار مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأضافت المشاط، أن تلك المخصصات تتفق مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17.

وتابعت أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية مقدم كمنحة من مرفق البيئة العالمي، ودعم من الوزارات المعنية، بهدف تعزيز القدرات الفنية للعاملين بوزارات الكهرباء والزراعة لتحسين إدارة الملوثات العضوية.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة البيئة لإعلان نجاح مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية التابع لوزارة البيئة في التخلص من 2000 طن مبيدات عضوية وزيوت محولات الكهرباء عالية الخطورة بشكل آمن بيئيا.

وبحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وعدد من ممثلي البنك الدولي، ومسئولي وزارتي الكهرباء و الزراعة.