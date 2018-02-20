المشاط : نستهدف زيادة الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة

دعاء محمود ومحمود محسن قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن فندق كليوباترا يعد أول فندق يتم افتتاحه بعد توليها الوزارة، مؤكدة أنها تستهدف، خلال الفترة المقبلة، العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، وزيادة عدد الغرف الفندقية. وأضافت، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي

دعاء محمود ومحمود محسن





قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن فندق كليوباترا يعد أول فندق يتم افتتاحه بعد توليها الوزارة، مؤكدة أنها تستهدف، خلال الفترة المقبلة، العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، وزيادة عدد الغرف الفندقية.

وأضافت، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليًّا بمناسبة افتتاح فندق كليوباترا بعد تطويره، أن موقع الفندق متميز بداية لانطلاقات قوية.

جاء ذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، وميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وفؤاد نعيم رئيس شركة أراكان، وشريف بنداري رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة “إيجوث”.