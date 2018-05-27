المشاط لوفد ألماني: مؤشرات إيجابية للسياحة في الربع الأول

أحمد عاشور ‪ ‎التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الأحد، بالسيد ألكسندر رضوان عضو البرلمان الاتحادي الألماني، بحضور السفير الألماني بالقاهرة، والمستشار الاقتصادي للسفارة، وذلك في مقر الوزارة بالعباسية. وفق بيان الوزارة، ‎استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بهم، وقال

أحمد عاشور

‪ ‎التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة اليوم الأحد، بالسيد ألكسندر رضوان عضو البرلمان الاتحادي الألماني، بحضور السفير الألماني بالقاهرة، والمستشار الاقتصادي للسفارة، وذلك في مقر الوزارة بالعباسية.

وفق بيان الوزارة، ‎استهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بهم، وقالت أن السوق الألماني يأتي على رأس الأسواق المصدرة للسياحة الى مصر في الوقت الحالي، كما استعرضت المؤشرات الايجابية للسياحة المصرية فى الربع الأول لعام 2018، وكذلك التحسن الملحوظ الذى شهده عام ٢٠١٧.

‎وأشارت الوزيرة خلال اللقاء الى جهود الوزارة في المرحلة الحالية فيما يخص الإصلاحات الهيكلية ، كما تحدثت عما تقوم به الوزارة فيما يخص جودة الفنادق بما يكفل تماشيها مع المعايير الدولية، واكدت على التنسيق الدائم بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي .

‎وطلبت الدكتورة رانيا المشاط من عضو البرلمان الألماني نقل رسالة منها الى البرلمان والحكومة الألمانية فيما يخص دراسة مساواة مصر بباقي المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين إلى هذه المقاصد والتي تحددها الحكومة الألمانية جغرافياً

وأشارت إلى أنه من الصعب فرض 27 يورو على السائح الألماني إلى مصر بينما يتم فرض 7 يورو على المسافر إلى دول اخرى مجاورة مما يحدث نوعاً من الصعوبة في المنافسة، ورفع حظر السفر المفروض على مدينة طابا، ودراسة إنهاء التحذير الخاص للشركات الألمانية بالطيران على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق منطقة جنوب سيناء وذلك لتنشيط السياحة الى هذه المنطقة،

وقالت الوزيرة أنها ناقشت هذه الموضوعات مع وزير التعاون الدولي والإنمائى بألمانيا، الذي كان يزور مصر الشهر الماضي، ومع المسئولين في الحكومة الالمانية الذين التقت بهم على هامش مشاركتها في بورصة برلين التي عقدت هذا العام خلال الفترة من 7إلى 11 مارس الماضى‪.

‎واكد السيد ألكسندر رضوان أنه سينقل رسالتها إلى البرلمان والحكومة الألمانية فور عودته إلى بلاده.

‎كما بحثت الوزيرة سبل التعاون مع الجانب الألماني في مجال التدريب المهني والفني ونقل الخبرات الألمانية الى القطاع السياحي المصري.

وأكدت على اهتمام الوزارة في المرحلة الحالية بملف التدريب.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة للتدريب بعد دراسة احتياجات سوق العمل، حيث تكفل هذه الاستراتيجية رفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى، لخلق كوادر قادرة على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية، وذلك لتحقيق جودة الخدمة وبدوره التنافسية للمقصد المصرى

ولفتت إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، من خلال الاتحاد المصري للغرف السياحية، في هذا الملف.