المشاط لـ ‪CNN‬: ندعو العالم لزيارة معالم مصر ومعايشة تجربتها الفريدة

المال- خاص أجرت الدكتورة رانيا المشاط، مداخلة هاتفية مع قناة ‪CNN‬ الإخبارية العالمية من مدينة سانت بطرسبرج عقب مباراة المنتخب المصرى أمام روسيا، أوضحت خلالها جانب من حملة الوزارة الترويجية لمصر خلال بطولة كاس العالم، وذلك بعد أن أبرزت تواجد…

المال- خاص

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، مداخلة هاتفية مع قناة ‪CNN‬ الإخبارية العالمية من مدينة سانت بطرسبرج عقب مباراة المنتخب المصرى أمام روسيا، أوضحت خلالها جانب من حملة الوزارة الترويجية لمصر خلال بطولة كاس العالم، وذلك بعد أن أبرزت تواجد مصر كداعم إقليمى أفريقى رسمي لكأس العالم فيفا ٢٠١٨

وأوضح مقدم البرامج الشهير، ريتشارد كويست خلال برنامجه‪ “Quest means busines” ‬أن مصر تهدف من خلال هذا التواجد الترويج للسياحة والاستثمار.

وأشار كويست إلى أنه استشعر الجهود المبذولة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وذلك في لقائه مع وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أثناء زيارته لمصر الشهر الماضى، والتى أكدت خلاله أن مصر أصبحت تستهدف شرائح جديدة من السائحين خاصة الأجيال الجديدة من محبي الجمع بين المغامرات والأصالة والتاريخ والذين يبحثون عن تجربة مختلفة في رحلتهم‪.‬

وفى المداخلة الهاتفية أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية توقيع مصر عقدا مع الفيفا مؤخرا لتكون داعما إقليميا لكأس العالم 2018.

وقالت: “وجود مصر كداعم إقليمى لكأس العالم دعاية كبيرة لمصر سياحيا واستثماريا في أكبر حدث رياضى دولي يتابعه الملايين حول العالم، كما أنه نوع من الدعم للإنجاز الذى حققه المنتخب المصرى بوصوله إلى كأس العالم بعد غياب استمر 28 عاما”.

وبسؤالها حول شعورها حيال نتيجة مباراة مصر أمام روسيا أضافت وزيرة السياحة أن “منتخب الفراعنة بذل أقصى الجهد وأدى بشكل مشرف في مباراتيه امام أوروجواى وروسيا وكانوا سفراء رائعين لوطننا‪”.‬

وأشارت الوزيرة خلال المداخلة إلى أن حملة وزارة السياحة تستخدم أساليب تكنولوجية حديثة ومبتكرة

وقالت: “نحن ندعو الناس حول العالم من خلال حملتنا ليس فقط لزيارة مصر ومواقعها السياحية المتميزة، ولكن ندعوهم لأن يعيشوا التجربة المصرية الفريدة خلال تواجدهم بها”

وأضافت: ” لقد حرصنا من خلال تواجدنا في روسيا أن نقدم لمحة من الروح المصرية ومما يمكن أن تقدمه بلادنا للسائح”.

وتابعت “أتحنا فرصة لجمهور كأس العالم المتواجد هناك للتعرف على جوانب من ثقافتنا والاستمتاع بالموسيقى والأكلات المصرية في الأجنحة الخاصة بمصر في منطقة المشجعين‪ “Fan Zone‬.

وأكدت الوزيرة أنه من خلال تواجد مصر في كأس العالم سيتم إبراز غنى وتنوع التجارب السياحية التي يقدمها المقصد المصرى لضيوفه من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن الحملة تتضمن العديد من الفعاليات ومنها مسابقة تحت عنوان “شجع مثل المصريين‬ ‪Cheer like an Egyptian”‬” ، والتي تتيح فرصة لفوز 30 مشجع برحلة لمدة أسبوع مدفوعة التكاليف إلى مصر

وأضافت “فقط عليهم أن يقوموا بنشر صور ومقاطع فيديو على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى(تويتر وفيس بوك وانستجرام) وهم يشجعون وسيتم اختيار الفائزين ممن يحصلون على أعلى نسبة مشاهدة وإعجاب على الموقع‪.”

وبسؤالها عن محمد صلاح أكدت الوزيرة أن جميع المصريين يشجعونه ويساندونه، وأضافت ” نحن نتمنى له وللمنتخب المصرى كل النجاح والتوفيق”.

