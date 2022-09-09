المشاط : تمويل المناخ خلال عامي 2019 و2020 بلغ نحو 632 مليار دولار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن التقارير الدولية تشير إلى أن تمويل المناخ خلال عامي 2019 و2020 بلغ نحو 632 مليار دولار على مستوى العالم، بينما تبلغ الاحتياجات نحو 4 تريليونات دولار، لذا يتطلب الانتقال العادل إلى العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة حشد التمويلات وتعزيز العمل المشترك بين جميع الأطراف؛ من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح والأذرع التنموية للشركات الخاصة.

وأكدت «المشاط» أهمية دور هذه المؤسسات في دفع العمل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء وخلق شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ودعت وزيرة التعاون الدولي المؤسسات المشاركة في الجلسة للاطلاع على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي” التي تمثل منصة مجمعة للمشروعات الخاصة بالمناخ، والتي تحقق التنمية المستدامة في الوقت نفسه،

مؤكدة أن إعداد دليل “شرم الشيخ للتمويل العادل” يعدّ من أهم الإصدارات الإرشادية التي تعاوننا فيها مع كل الشركاء؛ ومنها المؤسسات الخيرية أيضًا.

دعم التقدم نحو تحقيق أهداف قمة المناخ COP27

أكد المشاركون في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن المنظمات غير الهادفة للربح يمكن أن تلعب دورًا محفزًا في لدعم التقدم نحو تحقيق أهداف قمة المناخ COP27، مشيرين إلى الحاجة إلى حوار أكثر عمقًا حول تحفيز دور المنظمات غير الهادفة للربح في المساهمة في العمل المناخي.

واستضاف منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في دورته الثانية واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة (Egypt-ICF المنعقد تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، مائدة مستديرة حول دور المنظمات غير الهادفة للربح ومنظمات العمل الخيري،

وذلك بالتعاون مع فريق رئاسة الدورة 27 من مؤتمر المناخ؛ بهدف تسليط الضوء على دور تلك المؤسسات في المشاركة في مشروعات المناخ والدور المنوط بها للحفاظ على الكوكب، في الوقت الذي يشهد العالم ارتفاعًا في مخاطر التغيرات المناخية والتي تُلقي بظلالها على العالم أجمع.

وأشارت المشاط إلى أن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” الذي تم إعداده بالتعاون مع عدد من المؤسسات؛ من بينها روكفلر، ومليندا جيتس، يركز على عدة نقاط؛ على رأسها تقليل المخاطر، وتقديم الدعم الفني المطلوب،

مختتمة أن مصر تعمل على تجميع الأطراف ذات الصلة والربط بين احتياجات المواطنين مع متطلبات الحفاظ على البيئة،

حيث شاركت في “التحالف العالمي للطاقة”، بالتعاون مع روكفلر وآيكيا، كعضو مؤسس في التحالف للمشاركة في التحالف بالأفكار والفرص المتاحة.

وأشارت إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” التي تضم العديد من المشروعات المتعلقة بالتكيف والتخفيف ومجالات الطاقة والمياه وبناء القدرات من أجل التركيز على مشروعات المناخ.