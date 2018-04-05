المشاط تطالب اتحاد الغرف السياحية بقائمة الفنادق المستفيدة من مبادرة المركزي

وزيرة السياحة: القطاع يحتاج إلى 750 ألف عامل لخدمة 250 ألف غرفة فندقيةدعاء محمودأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن الوزارة تستهدف تحسين منظومة التدريب وتطوير قطاع الفنادق، مشيرة إلى أنها طالبت الاتحاد المصرى للغرف السياحية بإعداد مذكرة عن عدد الفنادق والشركات التى حص

وزيرة السياحة: القطاع يحتاج إلى 750 ألف عامل لخدمة 250 ألف غرفة فندقية





دعاء محمود

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن الوزارة تستهدف تحسين منظومة التدريب وتطوير قطاع الفنادق، مشيرة إلى أنها طالبت الاتحاد المصرى للغرف السياحية بإعداد مذكرة عن عدد الفنادق والشركات التى حصلت على تمويل من البنك المركزى المصرى فى إطار مبادرة الإحلال والتجديد للفنادق.

كان البنك المركزى المصرى قد أطلق مبادرة لتمويل المشروعات السياحية بقيمة 5 مليارات جنيه، على أن تمول البنوك 75% منها، والباقى تموله الفنادق مع اشتراط انتظام الشركات فى سداد الأقساط قبل 13 ديسمبر 2016.

وأضافت المشاط، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت، اليوم، بعنوان السياحة والاقتصاد، أنها طالبت الاتحاد أيضًا بوضع مقترحات للقضاء على ظاهرة حرق أسعار الفنادق، موضحة أنه جارٍ وضع خطة كاملة لتدريب العاملين بالقطاع بالمدن السياحية، منها شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بالتنسيق مع المحافظات واتحاد الغرف السياحية.

وأكدت أن القطاع السياحي يحتاج إلى 750 ألف عامل لخدمة 250 ألف غرفة فندقية موجودة بمصر، لافتة إلى أنها تستهدف تدريب العمالة بالفنادق والوزارة، متابعة أن 25% فقط من خريجي سياحة وفنادق يمكن الاستفادة منهم في القطاع السياحي.

ولفتت إلى أن الاقتصاد العالمي حدث به نمو، ومن ثم هناك ارتفاع للقوى الشرائية للسائحين حول العالم، مما زاد من شهية السفر لديهم ، مشيرة إلى أن هناك ورشة عمل يومي 9 و10 مايو المقبل لمنظمة السياحة العالمية بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت إلى أنه في الفترة المقبلة سيتم التركيز على الترويج المشترك للأسواق التي حققت معدلات نمو في الفترة الماضية، مثل الصين والهند وأسواق أوروبا الشرقية، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية والتي يصل نصيب مصر من السياحة الوافدة منها إلى نسبة 1% فقط.