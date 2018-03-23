المشاط تصدر 88 قرارًا بتخفيض ورفع جزاءات شركات سياحية

المال- خاص بناء على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 291 لعام 2015 بشأن فحص التظلمات والالتماسات المقدمة من الشركات السياحية، أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، 88 قرارًا وزاريًّا بتخفيض جزاءات بعض الشركات السياحية، ورفع الجزاءات عن البعض الآخر، بعد دراسة اللجن

المال- خاص





بناء على توصيات اللجنة القانونية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 291 لعام 2015 بشأن فحص التظلمات والالتماسات المقدمة من الشركات السياحية، أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، 88 قرارًا وزاريًّا بتخفيض جزاءات بعض الشركات السياحية، ورفع الجزاءات عن البعض الآخر، بعد دراسة اللجنة لهذه التظلمات فى ضوء المبررات والأسباب والمستجدات التى وردت بها.

تأتى هذه القرارات انطلاقًا من الدور الرقابى لوزارة السياحة على هذه الشركات، بما يحقق الصالح العام ويضمن نهضة القطاع السياحى ويؤدى إلى الدفع بعجلة التنمية السياحية للبلاد.