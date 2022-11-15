المشاط تبحث مع نظيرتها الهولندية دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ليسجي شرينيماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية، بحضور هان مروتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة جهود دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.

وزيرة التعاون الدولي: تنفيذ 9 مشروعات ذات أولوية ضمن اتفاقيات قمة المناخ

استعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء، الخطوات والمبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي خلال مؤتمر المناخ COP27، في ضوء رؤية التنمية الوطنية 2030 وتعزيزًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تم تدشين اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا بشأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، لتنفيذ 9 مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلا عن إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي يطور إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر بشأن تحفيز العمل المناخي وزيادة التمويل للمشروعات الخضراء لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل على اتخاذ العديد من الخطوات لدفع جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، وأنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 على مدار الإثني عشر شهرًا المقبلة، ستعمل مصر على الترويج للبرنامج والجهود الأخرى الهادفة للتحول الأخضر.

من جانبها أكدت وزيرة التعاون الدولي الهولندية، أن الجانب الهولندى حريص على تعزيز التعاون المستقبلى مع الحكومة المصرية، والمشاركة فى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، مشيدة بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي في مجال تمويل المشروعات الخضراء.