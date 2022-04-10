«المشاط» : «التعاون الدولى» وفرت 230 مليون دولار العام الماضي لتمويل المشروعات البيئية

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إنه خلال 2021، وفرت وزارة التعاون الدولى 230 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات البيئية بالتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى المتعدد الأطراف أو الثنائي، كما تواصل وزارة التعاون الدولى التعاون من خلال الشراكات والحوار مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة المصرية والوزارات والمؤسسات الوطنية نحو العمل المناخي والتحول الأخضر.

جاء ذلك خلال كلمتها علي هامش مؤتمر وزارة البيئة لنجاح مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية وإعدام ٢٠٠٠ طن مبيدات خطرة وزيوت محولات كهربائية، وبحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وعدد من الجهات المعنية.

وأشارت “المشاط”، إلي أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، يرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف رقم 11 “مدن ومجتماعات محلية مستدامة” والهدف رقم 13 “العمل المناخى”، وهو ما يكسبه أهمية إضافية خاصة في ضوء رئاسة مصر واستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27.

واكدت أن الانتهاء من المشروع وتنفيذ هدفه التنموي قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في إطار عمل المناخ خاصة في ظل حرص وسعي الحكومة المصرية على الحفاظ على البيئة وخلق نظام بيئي مستدام من خلال خفض انبعاثات المواد الجسيمية بنسبة 50%.