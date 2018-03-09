المشاط: اتفاق لتنفيذ أول مشروع سياحى بحري بين مصر وقبرص واليونان

المال - خاصعلى هامش فعاليات بورصة برلين للسياحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، استضافت الدكتورة رانيا المشّاط في جناح مصر أول اجتماع قمة سياحية بين وزراء السياحة في مصر وقبرص واليونان، حضرها السيدة "الينا كونتورا" وزيرة السياحة اليونانية، ووزير التجارة والسياحة القبرصي "يورجوس لاكوتريبيس"،



المال – خاص

على هامش فعاليات بورصة برلين للسياحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، استضافت الدكتورة رانيا المشّاط في جناح مصر أول اجتماع قمة سياحية بين وزراء السياحة في مصر وقبرص واليونان، حضرها السيدة “الينا كونتورا” وزيرة السياحة اليونانية، ووزير التجارة والسياحة القبرصي “يورجوس لاكوتريبيس”، والسفير د/ بدر عبد العاطي سفير مصر في المانيا، وسفيري قبرص واليونان في المانيا.

وعقب هذه القمة السياحية صرحت الدكتورة رانيا المشّاط أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على الاستعداد للبدء في تنفيذ أول مشروع مشترك للسياحة البحرية “الكروز” في إطار الترحيب من القيادات السياسية في هذه الدول بالتعاون في هذا المجال، وأنه سيتم تشكيل مجموعة عمل لدراسة كل ما يتعلق بهذه الرحلات بالموانيء والبرامج ومسارات هذه الرحلات حتى تستطيع الدول الثلاث تقديم منتج سياحي جديد ومختلف يستفيد منه الجميع وبما لكل دولة من مخزون ثقافي وحضاري تتمتع به هذه الدول.

وأضافت المشّاط أنه في اطار ذلك أيضاً تم الاتفاق على الاعداد لتنفيذ حملات تسويق مشتركة على أن يوضع تصور لهذه الحملات لا يتعارض مع فكرة المنافسة المشروعة بين الجميع وأن الدول الثلاث ستتعاون مع بعضها البعض بشكل يشبه الاستشارات المتبادلة بينها، كما تطرق اللقاء الى بعض مقترحات التعاون المشترك بين مصر وقبرص واليونان خاصة في الصيف ضمن برنامج اليخوت.

وقالت وزيرة السياحة أن اللقاء شهد مناقشة مطولة بين وزيرتي سياحة مصر واليونان حول الطرق والوسائل التي اتبعتها اليونان أيام الأزمة الاقتصادية حتى تستطيع الانطلاق بالسياحة، وأن التشابه في طرق مواجهة الأحداث يمكن أن يفيد الطرفين من أجل مزيد من التعاون.

ودعت الوزيرة الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة السياحة اليونانية والوزير القبرصي الى عقد اجتماع وزاري ثلاثي في القاهرة فور انتهاء اللجنة الفنية الثلاثية من أعمالها على صعيد مشروع تطوير رحلات الكروز بين الدول الثلاث لعرض نتائج أعمال اللجنة الفنية، وتفعيل خطوات اطلاق المنتج السياحي الجديد وذلك بالتعاون مع كبرى ناقلات الكروز العالمية والوكلاء السياحيين ووفقاً لأعلى معايير الجودة.

