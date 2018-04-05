المشاط: إضافة نقطة جديدة لرحلة العائلة المقدسة.. مايو المقبل

دعاء محمودقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن هناك تنسيقًا بين وزارات الآثار والسياحة والطيران لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة ورفع كفاءة نقاط مسار الزيارة، مشيرة إلى أن عدد النقاط حاليًّا يصل إلى 5 ومن المقرر إضافة الموقع السادس خلال مايو المقبل.كانت وزارة السياحة قد تبنّت مش

دعاء محمود





قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن هناك تنسيقًا بين وزارات الآثار والسياحة والطيران لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة ورفع كفاءة نقاط مسار الزيارة، مشيرة إلى أن عدد النقاط حاليًّا يصل إلى 5 ومن المقرر إضافة الموقع السادس خلال مايو المقبل.

كانت وزارة السياحة قد تبنّت مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، وتوجه وزير السياحة السابق يحيى راشد إلى دولة الفاتيكان؛ لعقد لقاء مع مسئولى السياحة لاعتماد مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، كأحد برامج الحج المسيحى، ليتضمن البرنامج 8 نقاط للمسار فى مصر، من إجمالى 25 مسارًا.

وأضافت المشاط، خلال الجلسة الحوارية التي عقدت، اليوم، بعنوان السياحة والاقتصاد، أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الصحة للعمل على تنشيط منتج السياحة العلاجية وتطويره، من خلال رفع كفاءة المستشفيات وأطقم التمريض وتدريبهم على التحدث بأكثر من لغة؛ بهدف التواصل مع السائحين الوافدين لمصر بغرض السياحة العلاجية.