المشاط: إستراتيجية الشراكة مع البنك الدولي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها ارتباط وثيق مع البنك الدولي ، لافتة إلى أنها تعتبر أحد البلدان المؤسسة له عام 1945.

وأضافت الوزيرة خلال موتمر إقرار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك الدولي اليوم، إن البنك ساهم في تنفيذ 175 مشروعا في مصر بإجمالي 25 مليار دولار.

وأوضحت الوزيرة أن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، موضحة أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

وتابعت ان أهداف الاستراتيجية تتمثل في ثلاثة ركائز رئيسية هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.