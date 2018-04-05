المشاط : إجراء انتخابات الغرف السياحية في يونيو المقبل

دعاء محمودقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إنها تستهدف إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها خلال يونيو المقبل، عقب انتهاء لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية من تعديلات اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.وأضافت المشاط، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حال

دعاء محمود

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إنها تستهدف إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها خلال يونيو المقبل، عقب انتهاء لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية من تعديلات اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.

وأضافت المشاط، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًّا تحت عنوان السياحة والاقتصاد، أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى للتوافق على كل بنود التعديلات، مشددة على أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت، خاصة أن الاتحاد هو المجلس المعبّر عن وجهة نظر القطاع الخاص وله دور فعال في تعديل التشريعات الخاصة بالقطاع.

ولفتت إلى أهمية تواجد اتحاد للغرف منتخب دون الطعن عليه، مشيرة إلى أنه خلال الـ10 الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من التعديلات باللائحة.