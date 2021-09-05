استثمار

المشاركين في بطولة العالم للدراجات.. أهرامات الجيزة تستقبل وفدًا رياضيًا من روسيا وهولندا وفرنسا

الوفد مشارك في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار
محمود محسن 5:24 م, الأحد, 5 سبتمبر 21 5:24 م, الأحد, 5 سبتمبر 21

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استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم الأحد، وفدا من حكام ولاعبي فريق كل من روسيا، وهولندا، وفرنسا، المشاركين في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الوفد أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، واصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر، ومنطقتي أبو الهول، والبانوراما.

وأعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع وتمثال أبو الهول.

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منطقة أهرامات الجيزة
الوفد الرياضي خلال زيارتة لمنطقة أهرامات الجيزة

تأتي الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات المهمة، والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها، من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود والفرق المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والمناطق السياحية والأثرية بمصر مثل منطقة الأهرامات بالجيزة.

ومن بين الأحداث التي شاركت الوزارة بها خلال الفترة الماضية بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 التي أُقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الماضي حيث استضافت منطقة أهرامات الجيزة جميع الفرق المشاركة بها.

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هذا بالإضافة إلى أنه بمناسبة استضافة مصر لبطولة كأس العالم للرماية خلال شهر فبراير الماضي، استضافت منطقة الأهرامات نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحرمه وكل الأعضاء المشاركين في منافسات البطولة، إلى جانب زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.

كما قامت وزارة السياحو والآثار خلال الفترة الأخيرة بتنظيم زيارات تعريفية متنوعة إلى مصر لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم.

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بقلم محمود محسن

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