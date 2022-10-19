المشاركون بمؤتمر مجلس التعاونيات الأفارقة يشيدون بمشروع «مدينتي»

زار وفد من المشاركين بمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، مشروع مدينتي، أحد مشروعات مجموعة طلعت مصطفى، والذي يعد تجسيدًا لشعارها “مدينة عالمية على أرض مصرية”.

وأشاد الوفد بمشروع مدينتي وما يتضمنه من خدمات متكاملة في شتى مناحي الحياة .

وجاءت زيارة الوفد الإفريقي على هامش استضافة مصر لاجتماعات مؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة في دورته الثالثة عشر .

وتعكس الزيارة الاهتمام المتزايد الذي يحظي به مشروع “مدينتي”، والذي بات قبلة للعديد من المسئولين والمستثمرين الدوليين المتابعين للتجارب العمرانية في مصر والعالم، وهو ما يجسد شعارها “مدينة عالمية على أرض مصرية”.

وخلال جولتهم بالمدينة، اطلع الوفد الأفريقي على مكونات المشروع، وما يضمه من وحدات سكنية متنوعة ما بين شقق وفيلات، وخدمات متنوعة سواء خدمات حكومية مطورة، وخدمات تعليمية وطبية ورياضية وتجارية وترفيهية على أعلى مستوى يديرها كبرى العلامات التجارية.

كما زار الوفد مشروع أوبن آير مول-مدينتي، الذي يعد واحدًا من أكبر المراكز التجارية المفتوحة ووجهات التسوق في مصر والشرق الأوسط، حيث يخدم نحو 4.5 مليون نسمة من قاطني مناطق شرق القاهرة.

واختتم الوفد زيارته بنادي مدينتي للجولف، والحائز على جائزة أفضل ملعب جولف في مصر.