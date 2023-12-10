المشاركة واجب وطني..أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلي أن المصريين يدركون دقة المرحلة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم.

المشاركة واجب وطني..أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:05 م, الأحد, 10 ديسمبر 23

أدلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم، موكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني.

كما دعا رئيس مجلس النواب جموع الشعب المصرى للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية لتقديم نموذج في الاصطفاف خلف الوطن.

وأشار إلي أن المصريين يدركون دقة المرحلة التي يمر بها الوطن والمنطقة والعالم.

وشدد علي أن المصريين في الخارج أكدوا اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدمه.

ولفت حنفي جبالي الي أن الهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر نظموا العملية الانتخابية وأشرفوا عليها بدقة متناهية.

ياسمين فواز

ياسمين فواز

4:05 م, الأحد, 10 ديسمبر 23