المسلسل السياسي في رمضان إيجابي أم سلبي للمشاهد

·عصام الشماع: برامج التوك شو مليئة بالسياسة والجمهور لا يحتملها في رمضان·سعد الدين: السياسة المباشرة غائبة في رمضان وذلك أفضل لأن الرمزية السياسية تجذب الجمهورأحمد حمديقدم صناع الدراما المصرية في المواسم الرمضانية السابقة بعض المسلسلات التي تحمل طابعا سياسيا مباشرا أو غير مباشر م

·عصام الشماع: برامج التوك شو مليئة بالسياسة والجمهور لا يحتملها في رمضان

·سعد الدين: السياسة المباشرة غائبة في رمضان وذلك أفضل لأن الرمزية السياسية تجذب الجمهور

أحمد حمدي



قدم صناع الدراما المصرية في المواسم الرمضانية السابقة بعض المسلسلات التي تحمل طابعا سياسيا مباشرا أو غير مباشر مثل: مسلسل “غرابيب سود” ومسلسل “الزئبق” للنجم كريم عبدالعزيز وغيرها من الأعمال الدرامية السياسية.

وفي رمضان 2018 تكاد تختفي نوعية الأعمال التي تتميز بطابع سياسي باستثناء مسلسل “المرأة السوداء” للنجم شريف سلامة، فهل هذه المسلسلات تجذب الجمهور في موسم رمضان تحديدا أم عدم وجودها يعتبر أفضل للجمهور.

نرصد في هذا التقرير آراء النقاد حول وجود المسلسلات السياسية في شهر رمضان، ومدى تأثيرها إيجابا أم سلبا على الجمهور، وكيفية استقباله لها عن غيرها من الأعمال التليفزيونية الاجتماعية أو الكوميدية أو مسلسلات الأكشن أيضا.

بداية قال الناقد عصام الشماع إن “السياسة أصبحت متداخلة في جميع أنواع الدراما المقدمة سواء المسلسل الاجتماعي أو غيره من الألوان الدرامية، لكن السياسة بمفهومها الدقيق مثل قضية داعش وغيرها لن يمكن تقديمها في رمضان 2018 لأن الأمور ليست واضحة، لذلك لا يمكن تقديمها بشكل مميز من أي كاتب في الدراما المصرية”.

وأشار في حديثه للمال: إلى أن مسلسل “غرابيب سود” كان موجه لقضية بعينها وهي قضية جهاد النكاح، لكن لو اتضحت الأمور بشكل أعمق ستخرج بعض الحقائق للنور، ووقتها يمكن تقديم مسلسل سياسي بحت في رمضان ورصده دراميا بشكل أفضل.

ونوه الشماع إلى أن برامج التوك شو أصبحت مليئة بالسياسة، لذلك المشاهد لن يحتمل تقديم وجبة سياسية في الدراما في شهر رمضان، بل الأفضل لصناعها التوجه للرومانسيات والمشاعر، لكنهم ابتعدوا عن ذلك واتجهوا لتقديم مسلسلات مليئة بالعنف والبلطجة.

بينما توقع الناقد أحمد سعد الدين أن يكون بمسلسل النجم عادل أمام الجديد “عوالم خفية” إسقاطات ورموز سياسية ورمزية لأنه يلعب فيه شخصية صحفي يكشف تورط مسؤولين كبار، لكن لن يكون هناك مسلسلات سياسية بحتة مثل رمضان الماضي في مسلسل “غرابيب سود” الذي ناقش تنظيم داعش وما يقوم به “خاصة بعد تأجيل مسلسل النجم كريم عبدالعزيز “الزئبق 2” الذي يجسد في محتواه الدرامي قضية وطنية وسياسية أصبح هناك شبه غياب للمسلسل السياسي في رمضان هذا العام.

وأضاف أن السياسة مرتبطة بالدراما منذ سنوات، فالمسلسل الاجتماعي عادة ما يكون به إسقاطات سياسية، لكن هناك سياسة مباشرة وأخرى غير مباشرة، والأفضل الدراما الاجتماعية صاحبة الرمزية السياسية متوقعا أن جرعة السياسة ستقل في رمضان هذا العام كثيرا عن الاعوام الماضية.

وأكد أن السياسة تضيف كثيرا للموسم الدرامي مثل مسلسل “الجماعة ” رمضان الماضي كان يتحدث عن حقبة زمنية تاريخية وجذب الجمهور ، مضيفا السياسة المباشرة ليست مستحبة في الدراما ودائما لكي تكون السياسة مميزة يجب ان تكون مغلفة بشكل غير مباشر ومبسطة وذلك الافضل.

ونوه سعد الدين بأن المسلسل السياسي يحتاج لمخرج معين يفهم ماذا يقدم للجمهور، نتذكر أن مسلسل ناصر الذي قدمه النجم جمال سليمان وباسم سمرة منذ سنوات فشل بسبب عدم فهم المخرج عثمان أبولبن للسياسة رغم أنه مخرج جيد.