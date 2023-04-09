المسلسلات الكوميدية في «رمضان».. صناعة متنوعة للضحك ونجم موسمها «كامل العدد»

شهد الموسم الرمضاني المعروض حاليا للجمهور بعض المسلسلات التليفزيونية التي تتسم بالطابع الكوميدي ، وهي مسلسل ” حمد الله ع السلامة” بطولة النجمة يسرا وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب .

بجانب مسلسل “الصفارة” بطولة أحمد أمين وطه دسوقي وإخراج علاء اسماعيل وإنتاج ميديا هب ، ومسلسل الكبير قوي الموسم السابع بطولة أحمد مكي ومسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإخراج خالد الحلفاوي ، ومسلسل اكس لانس للنجم محمد سعد وإخراج، إبرام نشأت وإنتاج ممدوح شاهين ، ومسلسل مذكرات زوج بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي .

ويعرض أيضا حاليا مسلسل ” جت سليمة” بطولة النجمة دنيا سمير غانم وخالد الصاوي ، ومسلسل “كشف مستعجل” بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وإنتاج كريم أبو ذكري .

ماجدة خير الله : كوميديا كامل العدد مميزة

ترى الناقدة ماجدة خير الله ان مسلسل حمد الله ع السلامة ليسرا للأسف سئ فنيا ، وكذلك مسلسل كشف مستعجل لمصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن سئ فنيا أيضا.

ولفتت إلى أن الكوميديا التي لها قيمة حقيقية مثل التي كنا نشاهدها في الماضي من الراحل فؤاد المهندس وغيره ، حيث المواقف هي التي تخلق الكوميديا المميزة ، وليس أن يقوم الممثل بارتداء ملابس معينة أو أن يظهر بشكل بدين حتى يحاول إضحاك المشاهدين ، لذلك هناك حالة استظراف كبيرة في بعض المسلسلات الكوميدية وهذه كارثة حقيقية تتسبب في فشل هذين المسلسلين .

أضافت أن مسلسل صفارة لأحمد أمين فهو قائم على أمر لامنطقي مثل فيلم طاقية الإخفاء الذي قدمه في الماضي عبد المنعم إبراهيم وتوفيق الذقن ، لذلك حينما يتاح لشخص ما صفارة تعيده لزمن ما في حياته ليتجنب بعض الكوارث التي حدثت له فيها ومصيره يتغير ، لذلك ذلك يضع نفس الشخص في مواقف كثيرة يهرب منها ، مشيرة إلى أن كل حلقة منه عبارة عن موقف بمفرده وأحيانا تكون حلقات مميزة وأخرى أقل ، وكذلك آية سماحة دورها مختلف ومميز .

أما مسلسل كامل العدد لدينا الشربيني وشريف سلامة فجاء جيدا ، أما مسلسل الكبير فيجب أن يتوقف تماما لأنه استنفذ شخصياته بكل الأشكال وفق” خير الله”.

رامي المتولي : بعضها لم يكن موفقا لكن هناك تنوعا في الأشكال الكوميدية المقدمة

أوضح الناقد الفني رامي المتولي أن المسلسلات الكوميدية جاءت متنوعة في دراما رمضان وناجحة وهناك أشكال مختلفة للدراما ، مؤكدا فكرة الاهتمام بالتنوع هامة للغاية أما مسألة القبول لهذه المسلسلات فذلك يختلف بالطبع .

وأردف قائلا أن محمد سعد أخفق جدا في مسلسله اكس لانس فهو مصر على تكرار نفس الشخصيات التي قدمها في مسيرته الفنية ، بالإضافة إنه يرى نفسه الأساس في العمل كمخرج وذلك يؤدي لفشل أعماله الفنية ، كذلك يسرا لم تكن موفقة هذا الموسم ولم تحقق الهدف المطلوب من مسلسلها ونفس الأمر لمسلسل الكبير قوي .

أما مسلسلات صفارة وكامل العدد ومذكرات زوج هي الأفضل في الدراما الكوميدية ، ومسلسلي كامل العدد ومذكرات زوج عملين لايت كوميدي مغلفين بطابع رومانسي وهناك تنوع في نوعية الدراما التي يقدمانها وهذه ميزة فيهما .

مها متبولي : مسلسل كامل العدد كان من أفضل مسلسلات الموسم الرمضاني هذا العام

بدورها، قالت الناقدة مها متبولي إن مسلسل الكبير قوي جاء جيدا ومجموعة العمل معه أيضا ، بالإضافة أن شخصية أحمد عبد الوهاب الذي قام بدور الضابط في مسلسل حمد الله ع السلامة للنجمة يسرا قدم أداء مميزا .

وتابعت قائلة أن مسلسل كامل العدد كان من أفضل مسلسلات الموسم الرمضاني هذا العام ، ومسلسل صفارة لأحمد أمين سيئا فنيا .

لكن طه دسوقي الذي شاركه العمل كان مميزا في أدائه التمثيلي وفق” متبولي” ، لكن المسلسل غير جيد لأنه يخاطب الطبقة المتوسطة والكوميديا مفترض أن تخاطب الطبقة الشعبية والأشخاص العاديين.

ولفتت إلى أن الأشخاص الذين يقومون بعمل نشاط بتطبيقات تيك توك استطاعوا أن يسبقوا كتاب الدراما في الموضوعات الكوميدية أو الاجتماعية ، مؤكدة أن هناك أزمة حقيقية في السيناريو الدرامي .