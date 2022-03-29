المسلسلات الخليجية في «رمضان» .. منافس قوي للدراما المصرية أم لاعب في بدايته

يتواجد في الموسم الدرامي الرمضاني هذا العام مسلسلات عربية خليجية تنافس نظيرتها في الدراما المصرية مثل كل عام ، فيشارك في الماراثون الرمضاني القادم مسلسل “الزقوم” ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، يجسد المسلسل المجتمع المعاصر التراثي الذي يُناقش الكثير من القضايا الاجتماعية وطرق حلها من خلال المقارنة بين الماضي والحاضر.

والمسلسل من بطولة هيفاء حسين، سعد الفراج، ، ومن إخراج أحمد يعقوب المقلة، وتأليف إسماعيل عبدالله.

أيضا يشارك مسلسل كيد الحريم وهو عمل درامي مصري خليجي مصري كوميدي، ويناقش المشاكل الاجتماعية التي تقع بين الأهالي وبعضها البعض، كما يجمع المسلسل بين اللهجتين المصرية والخليجية.

والمسلسل من بطولة روجينا، عبد الإمام عبدالله، ، ومن إخراج مصطفى فكري، وتأليف فهد البلوشي.، ومسلسل ” هيا الروح ” ضمن قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2022 الخليجية، والمسلسل عبارة عن دراما إنسانية إجتماعية تعمل على توصيل وغرس رسائل وأهداف تُفيد المجتمع ، والعمل من بطولة إبراهيم الحربي، نور، بدر الشعيبي، ومن إخراج حمد البدري، وتأليف مريم ناصر الصباح.

محمد قناوي : لايمكن أن تتفوق الدراما والمسلسلات الخليجية على نظيرتها المصرية

قال الناقد محمد قناوي للمال إن الدراما الخليجية برغم تميز موضوعاتها وفنانيها أيضا ، الا انها دراما ومسلسلات محلية تعرض في القنوات الخليجية فقط .

وأضاف : “أما الدراما المصرية فهي عربية مثلما كنا نقول في الماضي المسلسل العربي لأن الدراما المصرية تعرض على جميع القنوات التليفزيونية في تونس ولبنان والأردن والمغرب والخليج كذلك” .

وأكد قناوي على أنه لايمكن أن تتفوق الدراما والمسلسلات الخليجية على نظيرتها المصرية ، وذلك ليس تحيزا لمصريتنا أبدا لكن بالفعل الدراما الخليجية برغم تميزها وجودتها لكنها محلية وفي نطاق الخليج فقط وليست للمنطقة العربية ككل مثل المسلسلات المصرية .

فايزة هنداوي : هناك نية حقيقية من الخليج لتكون الدراما الخليجية منافس قوي

بدورها، قالت الناقدة فايزة هنداوي إن المسلسلات الخليجية قادمة بقوة خلال السنوات القادمة وستكون منافسة بدرجة كبيرة للدراما المصرية .

واستدركت: “لكن هذا العام لن تتفوق أو تنافس المسلسلات المصرية ، لانها مازالت محدودة الانتشار والجماهيرية مقارنة بالمصرية” .

وأكدت أن هناك نية حقيقية من الخليج لتكون الدراما الخاصة بهم منافس قوي السنين القادمة لآي دراما عربية ، لافتة إلى أن صناع الدراما الخليجية يسعون في هذا الاتجاه منذ فترة لكن في شهر رمضان المسلسلات المصرية ستكون متفوقة بدرجة كبيرة لوجود ممثلين مصريين أقوياء بدرجة تفوق الخليج بالإضافة لعدد المسلسلات المصرية وتنوعها المختلف دراميا .