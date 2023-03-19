المسلسلات الإذاعية تحافظ على بريقها في رمضان.. وتتحدى تراجع الإنتاج

ينافس عدد من المسلسلات الإذاعية في موسم دراما رمضان 2023، يتصدرها نجوم الصف الأول ممن لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، ويأتي على رأسهم يحيي الفخراني وأحمد حلمي وأكرم حسني وإيمي سمير غانم ونيللي كريم.

يتنافس عدد من نجوم الصف الأول في موسم رمضان هذا العام بتقديم مسلسلات اذاعية متنوعة ، خاصة أنهم لن يتواجدوا في الدراما الرمضانية لهذا الموسم باستثناء النجمة نيلي كريم فقط التي تتواجد بمسلسل ” عملة نادرة” وكذلك مسلسل اذاعي” اعترافات خوخة” ويشاركها بطولته محمد فراج ويذاع في شهر رمضان يوميا .

بينما يتواجد بعض النجوم مثل يحى الفخراني وأحمد حلمي وأكرم حسني وحسن الرداد بمسلسلات اذاعية فقط في رمضان هذا العام ، فيقدم النجم يحى الفخراني مسلسل اذاعي ” أحلام شهرزاد” ويذاع يوميا على راديو 9090 .

كما يقدم النجمان حسن الرداد وايمي سمير غانم معا مسلسل ” رأس رجاء وصالح” بمشاركة بيومي فؤاد ويذاع براديو هيتس يوميا في رمضان، ويقدم النجم أحمد حلمي ” مطلوب عريس” وتشاركه بطولته هنا الزاهد عبر اذاعة راديو هيتس أيضا .

ويقدم النجم أكرم حسني مسلسل ” صلاح التلميذ” ويشاركه البطولة شيري عادل وعدد من الفنانين ويذاع في الخامسة مساء يوميا برمضان، وبيومي فؤاد يقدم بطولة مسلسل ” كارت أحمر” وتشاركه بطولته رنا رئيس وعمرو وهبة ويذاع براديو 9090 .

محمد نبيل : مهما تواجدت الدراما التليفزيونية فستظل المسلسلات الإذاعية موجودة

يرى الناقد الفني محمد نبيل أن الأذاعة المصرية قدمت للجمهور مسلسلات أصبحت أيقونية ومازالت عالقة بذاكرة المستمع .

وأضاف للمال أنه مهما تواجدت الدراما التليفزيونية فستظل المسلسلات الاذاعية موجودة وكبار النجوم مثل أحمد حلمي وأحمد عز يحرصون على تقديمها ، فحلمي خلال السنين الأخيرة كان حريصا على تقديم مسلسل اذاعي في شهر رمضان كل عام ، حيث تجلب هذه المسلسلات الإذاعية إعلانات مختلفة وتحقق ربحا تجاريا لصناعها .

وأعرب أيضا عن كون الإذاعة لها خصوصية مختلفة عن التلفزيون ، من حيث تميز صوت الفنان في أدائه بالإذاعة يجعله مميزا عن غيره ،مع دخول امكانيات صوتية في العصر الحديث ساهمت في تطور الإذاعات كثيرا .

كلما أن ” اسكريبت المسلسل” شيق وخفيف و دجذاب للمستمع ، لاسيما أن المسلسل الإذاعي كان يستمع له الجمهور في البيوت أما في وقتنا الحالي فتسمع في سيارات الأشخاص قبل موعد الإفطار ، لافتا إلى أنه لا يفضل أن يقدم نجم معين مسلسل تليفزيوني وفي نفس الوقت مسلسل إذاعي بنفس الموسم ، حيث أنه من الأفضل أن يركز في مسلسله الدرامي في شهر رمضان تحديدا .

محمود قاسم :هذه المسلسلات الإذاعية كان لها جمهور كبير يستمع لها في الماضي

وأوضح الناقد الفني محمود قاسم أن المحطات الإذاعية الكبرى مثل صوت العرب والشباب والرياضة وغيرها لا تقوم بتمويل وإنتاج هذه المسلسلات الإذاعية ، مقارنة بالإذاعات الجديدة مثل راديو هيتس وإذاعة 9090 وغيرها .

أردف قائلا إن هذه المسلسلات الإذاعية كان لها جمهور كبير يستمع لها في الماضي ، ويحرص على متابعتها بدرجة كبيرة أما حاليا الأمر تغير كثيرا ولم يعد ينجدب الجمهور بسهولة لهذه المسلسلات الاذاعية .

أكد قاسم أيضا أن المسلسل الاذاعي يمثل العلاقة بين الكاتب والمخرج والممثل ، ويجب أن يحدث تطوير باستمرار لهذا الثلاثي حتى يتطور المسلسل الإذاعي .

عماد يسري:أصبحت هناك أساليب جديدة في المحطات الاذاعية لجب المستمع

وقال الناقد الفني عماد يسري إن المسلسل الإذاعي لم تعد بنفس القوة حاليا مقارنة بالوقت التي كانت تتواجد فيه قبل انتشار القنوات الفضائية .

أكد أنه حينما كانت توجد قنوات محدودة لاتتعدى اثنتان أو ثلاثة كان المسلسل الاذاعي له بريق مميز ، لافتا الى أن رغم ذلك فما زال هناك نجوما يحرصون على تقديم مسلسلات اذاعية في شهر رمضان ويجعلوا المستمعين ينجذبون للاذاعة في الشهر الكريم أثناء قيادة سياراتهم الخاصة مثل يحى الفخراني وأحمد حلمي وغيرهم .

استطرد أنه أصبحت هناك أساليب جديدة في المحطات الاذاعية لجب المستمع ، سواء بالدعاية الكبيرة على منصات السوشيال ميديا للحلقات أو بطرح الحلقة كاملة للمسلسل الاذاعي على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الجمهور .

أمل عبد الحميد : حرصت على تقديم مسلسلات إذاعية السنين الماضية بأكثر من توليفة فنية

بدورها قالت أمل عبد الحميد المنتجة الإذاعية لمسلسل ” كارت أحمر” لبيومي فؤاد ورنا رئيس في شهر رمضان هذا العام إن سوق الإنتاج الإذاعي قل كثيرا عن السنين الماضية ، لكن رغم ذلك مازال المسلسل الإذاعي موجودا في موسم رمضان كل عام .

وشددت للمال على أنها ضد فكرة تقديم نجوم معينين لمسلسلات إذاعية في شهر رمضان للجمهور ، حيث أنها حرصت على تقديم مسلسلات إذاعية السنين الماضية بأكثر من توليفة فنية فتارة كان بطل المسلسل نجم سوبر ستار ومرة ثانية كان هناك نجما ونجمة ومرة ثالثة قدمت مسلسل اذاعي ببطل ومعه فريق عمل من الممثلين وهكذا .

تطرقت أيضا إلى أن المسلسل الإذاعي يمثل وجبة درامية خفيفة للمستمع ، ينجذب لها لو كان الممثل أو النجم قادر بأدائه على تجسيد المشاهد بصوته وذلك ليس سهلا ، لكن يحقق المسلسل الاذاعي نسبة استماع جيدة في شهر رمضان .

أوضحت كذلك أن مسلسل كارت أحمر لبيومي فؤاد ورنا رئيس في رمضان يشهد قصة كوميدية خفيفة سيحبها المستمع في شهر رمضان .