المسكيك تخطف تعادلا قاتلا من البرتغال في كأس القارات

على المصرى خطف المنتخب المكسيكي نقطة قاتلة من نظيره البرتغالي، بعدما سجل هدفا في الثواني الأخيرة، لينتهي اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، على ملعب "کازان أرينا" بمدينة كازان، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس القارات، المقامة حاليا فى روسيا، والت

على المصرى

خطف المنتخب المكسيكي نقطة قاتلة من نظيره البرتغالي، بعدما سجل هدفا في الثواني الأخيرة، لينتهي اللقاء الذى أقيم بين الفريقين، على ملعب “کازان أرينا” بمدينة كازان، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس القارات، المقامة حاليا فى روسيا، والتى تختتم يوم 2 يوليو المقبل.

تقدمت البرتغال بهدف فى الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بهدف لريكاردو كواريزما، قبل أن تتعادل المكسيك صاحبة الرقم القياسى فى عدد المشاركات بالبطولة، عن طريق نجمها خافيير هيرنانديز، قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة من عمر اللقاء، إثارة وندية، حيث سجل سيدريك سوريس هدف التقدم للبرتغال في الدقيقة 86، وظن الجميع أن برازيل أوروبا خطفوا الثلاث نقاط، ولكن هيكتور مورينو كان له رأي آخر، وخطف هدف التعادل القاتل للمكسيك في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وألغى الحكم الدولي الأرجنتيني بيتانا نيستور، هدفًا للبرتغالي بيبي، ويعد أول هدف تسلل ملغي بتقنية الفيديو في تاريخ كأس القارات، حيث تم إلغائه بعدما احتفل لاعبو منتخب البرتغال بالهدف، الذي سجله بيبي في الدقيقة 21، وعاد الحكم لتقنية الفيديو، وبعد مراجعة الهدف بهذه التقنية الجديدة، أعلن الحكم الأرجنتيني إلغاء الهدف، بداعي التسلل، الذي كان اللاعب البرتغالي بيبي واقعًا فيه، بعد أن وصلته الكرة من تسديدة أحد رفاقه.

بتلك النتيجة، تعتلى روسيا صاحبة الأرض والجمهور، صدارة جدول ترتيب المجموعة الأول من البطولة، برصيد ثلاثة نقاط، بعد تغلبها على نيوزيلندا “الأخير بدون رصيد من النقاط”، أمس السبت فى المباراة الافتتاحية بهدفين نظيفين، فيما تأتى المكسيك فى المركز الثانى والبرتغال الثالث برصيد نقطة واحدة.