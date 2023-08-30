المستورد ينخفض.. أسعار اللحوم المستوردة والبلدية اليوم الأربعاء 30-8-2023

شهدت أسعار اللحوم والكبدة المستوردة والمجمدة تراجعا اليوم الأربعاء 30-8-2023 وسجلت عبوة اللحم 80 جنيها والمفروم 70 جنيها والكبدة 55 جنيها ببعض المنافذ لوزن 750 جرام والكندوز بين 270 جنيها و 300 جنيه للكيلو بمحال الجزارة والقائم 130 جنيها للبلدي.

وسجل البرازيلي المستورد 200 جنيه ببعض المحلات التجارية والمفروم السوداني 150 جنيها بالمنافذ والكبدة البلدية 300 جنيها بمحال الجزارة حسب الجودة.

أسعار اللحوم اليوم

وذكر التجار أن سعر كيلو اللحوم الكندوز البلدي يتراوح بين 225 جنيها إلي 270 جنيها في منافذ وزرات الزراعة والتموين والداخلية و بين 270 جنيها إلي 430 جنيها في محلات الجزارة و السلاسل التجارية والمفروم البلدي 240 جنيها إلي 320 جنيها.

وقال التجار إن سعر كيلو اللحوم الجملي و السجق أو المفروم 250 و280 جنيها والبرجر 250 جنيها والكبدة الكندوز 290 جنيها في المنافذ والضاني البرقي أو الرحماني 380 جنيها و البلدي 280 جنيها.

وأكد التجار أن سعر كيلو البتلو البلدي تراوح بين 300 جنيه إلي 440 جنيها للكيلو والكفتة أو السجق أو البرجر الكندوز 250 جنيها و الكبدة البرازيلي 110 جنيهات.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح التجار أن سعر الكبدة الجملية 320 جنيها والكبدة الضاني 390 جنيها واللحوم الجاموسي 270 جنيها واللحوم السوداني 200 و220جنيها.

ونوه التجار إلي أن السجق المستورد 90 جنيها والبيف 40 جنيها بالمنافذ والفلتو البلدي و الستيك 430 جنيها للكيلو في السوبر ماركت .

وأوضح التجار أن أسعار اللحوم البقري البلدي “القائم ” تأرجحت بين 125 إلى 130 جنيها و الجاموسي 110و 120جنيها للكيلو .

وذكر التجار أن سعر كيلو القائم ل ” الجاموسة اللحم ” 170 جنيها ول” البقرة اللحم” 190 جنيها و”العجلة اللحم” بـ120جنيها والفحلة اللحم “صغيرة الجاموس ” 120 جنيها.

أسعار اللحوم في المنافذ

ونوه التجار إلي أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 155 إلى 160 جنيها للأنواع المستوردة الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وأفاد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة سجل 12 ألف جنيه والبتلو 12 آلف جنيه والرضيع الجاموسي 8000 جنيه للرأس .

وأشار التجار إلي أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 50 ألف إلى 65 ألف والجاموسة 55 ألف إلى 75 ألف جنيه .

أسعار اللحوم الحمراء

وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة .

أسعار اللحوم والمكعبات الكندوز : 280 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ “الداخلية ” :200 إلى 270 جنيها

أسعار اللحوم السودانية في وزارة التموين :195 جنيها

أسعار المفروم السودانية في منافذ آمان :150 جنيها

أسعار اللحوم البرازيلي في منافذ القوات المسلحة : 170 جنيها للكيلو

أسعار اللحوم الهندي و الجاموسي المجمد : 200 جنيها

أسعار السجق والكفتة البلدي والبرجر الكندوز البلدي :250 جنيها

أسعار البتلو البلدي : 380 إلى 400 جنيها للكيلو

أسعار الريش الضاني : 420 جنيها

أسعار السجق الجملي : 280 جنيها

أسعار السجق المستورد :90 جنيها للكيلو

أسعار المفروم الجملي : 280 جنيها