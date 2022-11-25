«المستودعات العامة» تقوم بتخزين 1.6 مليون طن بضائع خلال العام المالي الماضي

حققت شركة المستودعات العامة المصرية “التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري” حجم بضائع تم تخزينها بمخازن الشركة إلى نحو 1.6 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 2.1 مليون طن، بتراجع قدره 549 ألف طن بنسبة 25%.

وحسب بيانات الشركة التي اطلعت عليها ” المال ” فقد بلغت حجم البضائع المخزنة بالشركة بين حاويات وسيارات ومعدات على مستوى الموانئ والملاحق الخاصة إلى 147 ألف طن، مقابل 210 آلاف طن بانخفاض قدره 62.9 ألف طن بنسبة تراجع 30%.

وأكدت الشركة أن أهم الموانئ التي تعمل بها الشركة ” ميناء الإسكندرية ” حيث بلغت الكميات المخزنة من البضائع نحو 1.39 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن مستهدف ومقابل 1.7 مليون طن خلال العام المالي قبل الماضي.

وبلغت حجم الحاويات المخزنة بالشركة 31.9 ألف حاوية مقابل 35 ألف حاوية مستهدفة ومقابل 34 ألف حاوية بتراجع قدره 9%، كما بلغت حجم السيارات المخزنة بالشركة العام المالي الماضي 73117 سيارة، مقابل 113100 سيارة مستهدفة، مقابل العام المالي قبل الماضي والتي كانت 127412 سيارة .

كما بلغت حجم المعدات المخزنة بالشركة 10903 معدة مقابل 14 ألف معدة مستهدفة ومقابل 10179 معدة العام المالي قبل الماضي.

وأرجعت الشركة هذا التراجع في التخزين الى تأثير حجم العمل سلبا بجائحة كورونا، بالاضافة الى قيام شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بالحصول على ترخيص ممارسة نشاط التخزين وسحب ساحة المفروزة من الشركة، بالاضافة الى تشغيل جراج هيئة ميناء الإسكندرية لتخزين السيارات.

كما بلغ حجم العمل بميناء دمياط بمخازن الشركة 11.6 ألف طن مقابل 1000 طن مستهدفة ومقابل 2816 طن العام المالي قبل الماضي .

كما تم تخزين معدات بمخازن الشركة بميناء دمياط 2307 معدة مقابل 2120 معدة مستهدفة، ومقابل 2077 معدة لفعلي العام قبل الماضي.

وحققت الشركة العام المالي الماضي ايرادات وصلت الى 479.7 مليون جنيه بانخفاض عن المستهدف بمبلغ 98 مليون جنيه بنسبة 17% عن الفعلي المقارنة لنفس الفترة بمبلغ 147 مليون جنيه وبنسبة 23% .

وأرجعت الشركة هذا الانخفاض نتيجة قيام سحب ساحة المفروزة بميناء الإسكندرية، وتشغيل جراج ميناء الإسكندرية والذي افقد الشركة 19 مليون جنيه سنويا، وانخفاض ايراد نويبع 22 مليون جنيه، بسبب توقف الخط الملاحي نويبع – العقبة مع تداعيات كورونا.

وحققت الشركة خلال العام المالي الماضي 120.5 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه للمستهدف ومقابل 208 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.