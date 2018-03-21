المستودعات العامة تستهدف تحقيق 80 مليون جنيه فى 2019

■ طالبنا بنظام إلكترونى لتتبع الحاويات لضمان تحصيل رسوم الأرضيات تستهدف شركة المستودعات العامة المصرية، تحقيق صافى ربح خلال العام المالى المقبل يصل إلى 80 مليون جنيه، مقارنة بقيمة 75 مليون جنيه متوقعة خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018، و400…

■ طالبنا بنظام إلكترونى لتتبع الحاويات لضمان تحصيل رسوم الأرضيات

تستهدف شركة المستودعات العامة المصرية، تحقيق صافى ربح خلال العام المالى المقبل يصل إلى 80 مليون جنيه، مقارنة بقيمة 75 مليون جنيه متوقعة خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018، و400 مليون جنيه إيرادات مقارنة 280 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى.

أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، فتحى إبراهيم، إنها طورت مؤخراً مشروع الإيداع العام الجمركى الخاص بها، بمنطقة مرغم الصناعية بالكيلو 22 بالطريق الصحرواى، على مساحة 35 ألف متر مربع.

أضاف فى تصريح لـ«المال»، على هامش مؤتمر النقل البحرى السنوى «مارلوج»، الذى ينظمه معهد تدريب الموانئ، أن الهدف من المشروع الجديد هو تخزين العديد من الحاويات الفارغة، والسيارات، والبضائع العامة، والبوالص المجمعة «LCL»، مشيرا إلى أنه من المتوقع تشغيل المشروع بداية أبريل المقبل، الذى تكلف تجهيزه 10 ملايين جنيه.

يذكر أن الإيداعات الخارجية عبارة عن مخازن خارج الميناء، عادة ما تستفيد منها الحاويات والبوالص المجمعة، بمعنى أن يكون أكثر من 5 مستودرين فى حاوية واحده فتخرج خارج الميناء إلى مخازن تلك الشركات، والإفراج عنها جمركيًا من خلال لجنه جمركية، لتسهيل العمل بالدائرة الجمركية بالميناء، وعدم تقسيم الحاوية الواحدة بها توفيرا للوقت.

أوضح رئيس شركة المستودعات العامة، أن الشركة تملك مخزنًا بمنطقة النهضة لتخزين أنواع البضائع، علاوة على مخزن القبارى لتخزين الغلال، وبه ساحة للحاويات الفارغة.

لفت إبراهيم، إلى أن الشركة للمرة الأولى تخزن الحاويات الفارغة فى تاريخها خلال أبريل المقبل، بعد التوسع فى نشاط تحوية البضائع.

أوضح أن الشركة حصلت مؤخرا على ساحة 12.3 ألف متر، المعروفة بساحة المفروزة بميناء الإسكندرية، لتخزين الحاويات والبضائع، لمدة 3 أعوام، بقيمة إيجارية تصل إلى 100 جنيه للمتر شهريا.

ألمح رئيس الشركة إلى أن المستودعات المصرية تقوم بإدارة المخازن المملوكة لهيئة ميناء الإسكندرية منذ 75 عاما، لصالح هيئة الميناء بمقابل %50 من إيراد تشغيل تلك المخازن على أن تحصل الهيئة على %50 الباقية، موضحا أن عدد تلك المخازن يصل إلى 15 مخزنًا، داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية، وتقع على مساحة 73 ألف متر مربع.

أشار إلى أن الشركة تقوم بشكل دورى بتطوير أوناشها، لا سيما ما يعرف بأوناش الشوكة، التى تقوم بنقل البضائع داخل المخازن، والشاحناتوالتى تطورت خلال الفترة الأخيرة.

أكد إبراهيم أن الشركة تخطط لشركة ونشين بحمولة 10 أطنان للونش، خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن هناك احتياج للعديد من الأوناش، لكن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة تكلفة تلك المعدات، بشكل غير مسبوق مؤخرا.

أوضح أن الشركة ساعدت خلال الفترة الأخيرة فى المساهمة فى حل مشكلة الحاويات المهمل بميناء الإسكندرية، بتخصيص جزء من مستودع النهضة لتخزين المهمل بها، وخروجها من الميناء، على مساحة 3 آلاف متر مربع.

أضاف أنه خزنت 100 حاوية حتى الآن، مؤكدًا أن الأهم رجوع الحاوية مرة أخرى للخط الملاحى، بعد تفريغ البضاعة داخلها.

أشار إلى أن هناك تأخر فى إجراء بعض المزادات على البضائع، التى تحويها تلك الحاويات، ما يزيد من عددها داخل الميناء، التى تقوم بإشغال جزء من الساحات داخل الميناء، موضحا أن التخلص من الحاويات المهمل كان مطلبا ملحا لمجلس الوزراء، وتسعى الميناء بجهود كبيرة للتخلص منها خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن الشركة اقترحت أن تنفذ عملية تتبع للحاويات منذ دخولها الميناء إلى خروجها، والتنسيق مع الهيئة للسيطرة على حركة الحاويات داخل الميناء، لمعرفة موقع الحاوية بكل دقة فى أى وقت، مشيرا إلى أن الحاويات الفارغة تحصل على سماح تواجد داخل الميناء 10 أيام، وتحرك بعض الحاويات من ساحة إلى أخرى دون سداد رسوم الأرضيات، وتسجيل آلى ساعة خروج الميناء، وتحصيل الرسوم المفروضة، بما يزيد من إيرادات الميناء والشركة بعد تنفيذ المقترح.

تابع أن المقترح يتلخص فى أن يقوم التوكيل الملاحة من خلال المنظومة الإلكترونية للجمارك، باستخراج الاستمارة المقترحة، بإعداد الحاويات المطلوب خروجها للصادر / وارد، وتسلم الاستمارة للعمل أو مندوبه لاستكمال الاستمارة، بعدد وأرقام وحروف الحاويات، وختمها بختم التوكيل الملاحى.

تابع: «بعد استكمال الاستمارة يتقدم التوكيل أو من يفوضه إلى وحدة الحسابات لاستخراج كشف الاستخلاص» 9 ك م «واستلامه للسماح بخروج الحاويات من الدائرة الجمركية بعد الخصم من ضمانات التوكيل الملاحى».