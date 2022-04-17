«المستودعات العامة»: %50 تخفيضا فى أسعارالتخزين بالإيداعات الخارجية

أعلنت شركة المستودعات العامة المصرية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تخفيض أسعار نقل التخزين بالايداعات الخارجية 5 جنيهات للطن يوميا بدلا من 10 جنيهات بنسب %50، ليكون أقل أسعار التخزين بالمخازن الخارجية وبها لجنة جمركية عن الموانئ البحرية.

قال مصدر مسئول بالشركة، أن هذا القرار يأتى فى ضوء اتجاه الشركة لزيادة الاعتماد على نشاط التخزين بالايداعات الخارجية، بعد تخفيض حجم أعمالها داخل ميناء الإسكندرية، لجذب مزيد من العملاء الذين يعتمدون على الساحات الخارجية فى حفظ بضائعهم.

وأضاف أن قرار خفض القيمة المالية بنسبة %50 تم فى إطار إستغلال المساحات المملوكة للشركة خاصة التى يتم إدارتها خارج الميناء.

وأوضح أن الشركة لديها 4 مخازن بمنطقة النهضة بالإسكندرية على مساحة 32.2 ألف متر مربع، و10 ساحات بمساحة 73.9 ألف متر مربع لتخزين الغلال والسيارات والحاويات، بالإضافة إلى أنه جارى إنشاء مستودع خاصة لتخزين الفحم على مساحة 32 ألف متر مربع.

وأشار مسئول الشركة أن المستودعات العامة، تمتلك أيضا إيداع خارجى بمنطقة مرغم «غرب الإسكندرية» على الطريق الصحراوى بالكيلو 22 على مساحة تصل إلى 35 ألف متر مربع، وهو مجهز بشكل كامل لتخزين كافة أنواع الحاويات الفارغة والثلاجة.

كما تقوم الشركة، بإدارة 3 مستودعات جمركى بمنطقة القبارى على مساحة 15 ألف متر مربع، و2 ساحة مكشوفة بمساحة 5.6 ألف متر مربع مجهزة لتخزين أنواع البضائع من الغلال والحبوب والسيارات والحاويات.

وأوضح أن الشركة تمتلك 15 مخزنا داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية، و4 ساحات تخزين جميع أنواع البضائع العامة والخطرة والحاويات، وحصلت مؤخرا على امتياز حصرى بتخزين الدخان على عموم الموانئ المصرية.

وكشف المصدر عن إدارة الشركة لمخزن بميناء دمياط على مساحة 2200 متر مربع وساحة مكشوفة بمساحة 70 متر مربع، لتخزين كافة أنواع البضائع، بالإضافة إلى ساحة بميناء الأدبية على مساحة 5 آلاف متر مربع مجهزة بشكل كامل لتخزين البضائع العامة والسيارات والحاويات.

كما تقوم الشركة بادارة ساحة مكشوفة بميناء بورتوفيق على مساحة 6281 متر مربع مقسمة إلى 3 ساحات داخلية مجهزة بشكل كامل لتخزين السيارات والحاويات، علاوة على إدارة مخزن بميناء سفاجا على مساحة 900 متر مربع و5 ساحات مكشوفة على مساحة 19.9 ألف متر مربع مجهزة بشكل كامل لتخزين جميع أنواع البضائع. وأوضح أن الشركة توسعت مؤخرا فى نشاط نقل البضائع من وإلى الموانئ المصرية، من خلال امتلاكها لأسطول شاحنات يصل إلى 38 شاحنة، بالاضافة إلى 2 أوناش متخصصة فى تعتيق وتنظيم الحاويات، و6 أوناش حمولة 35 طن، و34 كلاركات مكشوفة بحمولة 3 طن، و 4 كلاركات شوكة رافعة حمولة 5 طن و3 كلاركات شوكة رافعة حمولة 15 طنا.