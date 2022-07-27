المستندات المطلوبة للحصول على قرض حسن من «بنك ناصر الاجتماعي»

يبحث مجموعة كبيرة من المواطنين على محركات البحث الشهيرة على الشبكة العنكبوتية، على البنوك التي تقدم قروضا حسنةلسد احتياجاتهم الأساسية، حيث أعلن بنك ناصر الاجتماعى عن وجود قرض حسن بدون ضامن وبدون فوائد، ويتميز بسهولة الإجراءات.

قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعى 2022

بوابة “المال” تستعرض من خلال هذا التقرير عدد من الفئات المختلفة التي تستطيع الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعى، بالاضافة إلى الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم على القرض.

الفئات المستحقة لقرض بنك ناصر الاجتماعى 2022

الفئات التي يحق لها الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي:

• أصحاب المعاشات: بعد بلوغهم سن المعاش يمكنهم الحصول على قرض حسن.

• أصحاب المرتبات (الموظفين حكومي أو خاص).

• ورثة المعاشات: بعد وفاة صاحب المعاش يمكن للمستحقين له الحصول على قرض حسن.

شروط قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعى 2022

شروط الحصول على القرض:

• بالنسبة لأصحاب المرتبات

1- يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات.

2- ضرورة تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

3- تحويل القسط أو المرتب على البنك.

• بالنسبة لأصحاب المعاشات

1- يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما.

2- يجب التعهد بتحويل القسط أو المرتب على البنك.

• بالنسبة لورثة المعاش

1- تحويل القسط أو المعاش على البنك.

2- تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعى 2022

1ـ صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن، على أن تكون تلك البطاقة «سارية».

2ـ الرقم التأميني للراغب في الحصول على القرض والضامن.

3ـ بيان مفردات «مرتب، معاش» للراغب في الحصول على القرض ومرتب الضامن.

4ـ في حالة إذا كان القرض بغرض الزواج، يجب أن يتم تقديم أصل وثيقة عقد القران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية «لا تزيد مدته عن 7 سنوات».

5ـ في حالة إذا كان القرض بغرض العلاج، يجب أن يتم تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.