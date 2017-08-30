اقتصاد وأسواق

المستلزمات الكهربائية ترتفع بنسبة 141.1% خلال عام

رضوى عبدالرازق: استقرت أسعار المستلزمات الكهربائية خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما وصل التغير السعرى مقارنة بأغسطس 2016 إلى 137.6%. وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار المستلزمات الكه
30 أغسطس، 2017 30 أغسطس، 2017

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رضوى عبدالرازق:

استقرت أسعار المستلزمات الكهربائية خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما وصل التغير السعرى مقارنة بأغسطس 2016 إلى 137.6%.

وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار المستلزمات الكهربائية مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اغسطس

اغسطس

يوليو

107.2%

0%

231.6

479.9

479.9

اللفة 100م.ط

اسلاك (نحاس معزول 2مم2 )

106.4%

0 %

335.3

692

692

اللفة100 م.ط

اسلاك نحاس معزول 3 مم2 )

104.7%

0%

1695.4

3470.2

3470.2

اللفة 100م.ط

اسلاك نحاس معزل (16مم2 )

141.1 %

0 %

2789.6

6762

6762

اللفة 100م .ط

اسلاك (نحاس معزول 25 مم2 )  

91.8%

0 %

51.4

98.6

98.6

م.ط

كابلات (نحاس معزول شعر 4 *10مم2 )

99.1%

0%

39.5

87.7

87.7

م.ط

كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6مم2)

137.6%

0%

748

1777.3

1777.3

م.ط

كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض (3*185+95 مم2)

%67.1

0%

105

175.5

175.5

اللفة 45 م

خراطيم بلاستك بولى ايثلين 16 مم

67 %

0.9 %

167

278.9

276.4

اللفة45 م

خراطيم بلاستيك بولى ايثلين 23مم

73.6 %

0%

36.3

63

63

اللفة 20 م

خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين 23 مم فلكسبل

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