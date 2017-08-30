اقتصاد وأسواق

المستلزمات الكهربائية ترتفع بنسبة 141.1% خلال عام

رضوى عبدالرازق: استقرت أسعار المستلزمات الكهربائية خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما وصل التغير السعرى مقارنة بأغسطس 2016 إلى 137.6%. وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار المستلزمات الكه