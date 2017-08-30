المستلزمات الكهربائية ترتفع بنسبة 141.1% خلال عام

رضوى عبدالرازق:
استقرت أسعار المستلزمات الكهربائية خلال شهر أغسطس مقارنة بيوليو الماضى، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق، فيما وصل التغير السعرى مقارنة بأغسطس 2016 إلى 137.6%.
وفيما يلى جدوال بتغيرات أسعار المستلزمات الكهربائية مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اغسطس
اغسطس
يوليو
107.2%
0%
231.6
479.9
479.9
اللفة 100م.ط
اسلاك (نحاس معزول 2مم2 )
106.4%
0 %
335.3
692
692
اللفة100 م.ط
اسلاك نحاس معزول 3 مم2 )
104.7%
0%
1695.4
3470.2
3470.2
اللفة 100م.ط
اسلاك نحاس معزل (16مم2 )
141.1 %
0 %
2789.6
6762
6762
اللفة 100م .ط
اسلاك (نحاس معزول 25 مم2 )
91.8%
0 %
51.4
98.6
98.6
م.ط
كابلات (نحاس معزول شعر 4 *10مم2 )
99.1%
0%
39.5
87.7
87.7
م.ط
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض 4*6مم2)
137.6%
0%
748
1777.3
1777.3
م.ط
كابلات (نحاس مسلح ضغط منخفض (3*185+95 مم2)
%67.1
0%
105
175.5
175.5
اللفة 45 م
خراطيم بلاستك بولى ايثلين 16 مم
67 %
0.9 %
167
278.9
276.4
اللفة45 م
خراطيم بلاستيك بولى ايثلين 23مم
73.6 %
0%
36.3
63
63
اللفة 20 م
خراطيم بلاستيك بولي ايثيلين 23 مم فلكسبل