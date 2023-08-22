«المستلزمات الطبية» تخاطب «الوزراء» بحزمة إجراءات سريعة لدعم القطاع

خاطبت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عبر مذكرة رسمية، للمطالبة بسرعة تنفيذ حزمة إجراءات لمواجهة التحديات التى يعانى منها القطاع حاليا.

وأوضح محمد إسماعيل، رئيس الشعبة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن المذكرة تتضمن عدة مطالب، أبرزها ضرورة تدبير الدولار ليتسنى للمستوردين الإفراج عن المتبقى من بضائعهم المحتجزة بالموانئ وتوفير النواقص من المعدات الطبية التى تشهدها السوق المحلية حاليا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا خلال الشهور الماضية بتخصيص 150 مليون دولار لاستيراد المستلزمات الطبية، ليتسنى للمصنعين التصنيع بكامل قدرتهم الإنتاجية لسد فجوة النواقص المعدات الطبية الناقصة بالأسواق المحلية.

وعلى أثر ذلك، أفرجت مصلحة الجمارك الشهر الماضى عن 183 شحنة من المستلزمات الطبية المحتجزة بالموانئ، تقدر قيمتها بنحو 37 مليون دولار، وفقا لتصريحات سابقة لمحمد إسماعيل رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة لـ«المال».

ومن أهم المستلزمات الطبية الناقصة فى السوق المحلية «فلاتر الكلى وأجهزة رسم القلب وشرائط السكر».

وتابع «إسماعيل» أن من ضمن المطالب التى وردت فى المذكرة أيضًا التأكيد على ضرورة توفير وسيلة مباشرة وميسرة للتواصل مع هيئة الدواء، وتسهيل إجراءات اعتماد المصنعيين الجدد لدى الهيئة مع تقليل مصروفات التسجيل، التى اعتبرها مجحفة وتتسبب فى عزوف صغار المستثمرين عن رغبتهم الدخول فى القطاع.

وأضاف أن تشجيع صغار المصنعيين للاستثمار بقطاع المستلزمات الطبية يسهم فى توطين التصنيع المحلى، فى إطار خطة الدولة خلال الفترة المقبلة لتقليل الواردات.

وذكر «إسماعيل» أن الشعبة أعترضت وطالبت بإلغاء «الدمغة الطبية» التى فرضها اتحاد المهن الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء، موضحًا أن الملزم بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية المتمثلة فى «الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة» مقابل الخدمات التى يقدمونها، سواء بالعيادات والصيدليات أو فى المستشفيات الحكومية والخاصة.

وأكد إسماعيل أن القطاع واعد وجاذب للمستثمرين، الأمر الذى يقتضى تذليل المعوقات والقضاء على البيروقراطية.

وسجلت صادرات القطاع العام الماضى نحو 320 مليون دولار لنحو 65 دولة، كما تم توطين عدة صناعات تكميلية وأصبح لدى مصر حاليا نحو 300 مصنع.

وارتفعت صادرات قطاع الصادرات المستلزمات الطبية والأدوية فى النصف الأول من 2023 بنسبة %14 لتسجل 530 مليون دولار تقريبا مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضى.