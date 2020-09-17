المستلزمات الطبية: الأثر الإيجابى لتصدير الكمامات والكحول محدود على القطاع

قللت شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة من التأثير الإيجابى المحتمل على التصدير بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء حظر تصدير الكمامات والكحول ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، فى ظل انتهاء ذروة تفشى الوباء عالمياً، ولجوء العديد من الدول لتصنيع تلك الأدوات لتجاوز الأزمة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت أمس السماح بتصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وأقنعة الوجه الجراحية، ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية، بعد توقف استمر قرابة 6 أشهر.

منتجون: فتح الباب ينعش المبيعات بعد تراجع الطلب المحلى

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة لـ «المال»، أن الطلب الخارجى على الكمامات سيكون محدوداً فى ظل لجوء أغلب الدول لاستيراد ماكينات تصنيع، فضلاً عن تغطية إنتاج الصين أسواق العديد من الدول بأسعار منافسة.

من ناحيته، رحب د. ناير وايس، رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبت للملابس الطبية بقرار فتح باب تصدير الكمامات ومستلزمات الوقاية من الفيروس، وقال إنه سيرفع مستهدفات التصدير لشركته إلى قرابة %65 من جملة المبيعات، مقابل %35 بنهاية العام الماضي.

وتستهدف إيجيبت للملابس الطبية مبيعات بنحو 300 مليون جنيه بنهاية العام، وهى متخصصة فى المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد، مثل الجاون والمفرش الجراحي.

وقال المهندس محمد حبيش، رئيس مجلس إدارة شركة بيور لايف لصناعة الفلاتر الميكرونية ومحطات التحلية، إن السماح للمصانع بتصدير الكمامات الطبية ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا سينعش هذا النشاط، خاصة بعد تراجع المبيعات المحلية.

وأضاف لـ«المال» أن مبيعات مصانع الكمامات الطبية تراجعت بنسبة %80 مؤخراً، ما دفعها لخفض الإنتاج والتراجع عن شراء خطوط جديدة، لافتاً إلى أن فتح باب التصدير خاصة للدول الأوروبية ينعش الطلب مرة أخرى.

ونصح حبيش المصانع بالإسراع فى التوافق مع المواصفات العالمية لتصدير الكمامات الطبية حتى تتمكن من التواجد بالسوق الخارجية، وتوقع زيادة الطلب على منتجات شركته (المادة الخام المستخدمة فى الكمامات الطبية) مع فتح باب التصدير.

وأكد أن المصانع المحلية لديها القدرة على إنتاج ما بين 15 إلى 17 مليون كمامة طبية يومياً حالياً، بما يمثل فرصة للتصدير.

وكان أصحاب مصانع وموردون أكدوا لـ«المال» الشهر الماضي، إن الطلب على مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا تراجع بنسبة تصل إلى %60 بالتزامن مع انحسار أعداد الإصابات وحالات الوفاة.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمس، السماح بتصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وأيضاً الأقنعة الواقية الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى الفيروس.

وكشفت عن انتهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 186 لعام 2020 الخاص بوقف تصدير الكحول، والقرار الوزارى رقم 187 لعام 2020 الخاص بوقف تصدير الأقنعة الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على توفير جميع المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مع الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية من الكحول ومشتقاته، والمستلزمات، والأقنعة الواقية.