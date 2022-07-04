«المستلزمات الطبية»: إنتاج مصر من الكمامات يغطى الطلب ولا مخاوف من ارتفاع أسعارها

أكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن إنتاج مصر من الكمامات يغطى الاستهلاك المحلى كاملا حال ارتفع الطلب عليها خلال الفترة الحالية، مشددا على أنه لا توجد مخاوف من ارتفاع أسعارها.

وكشف لجريدة «المال» أن مصر زادت خلال موجات كورونا السابقة، إنتاجها من المستلزمات الطبية المستخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية لكورونا، فأصبح يغطى الاستهلاك المحلى ويسمح بالتصدير للدول العربية والأفريقية، فى حال رفعت المصانع إنتاجها للطاقة القصوى.

ويشهد العالم حاليا الموجة السابعة لكورونا، وبخاصة فى إنجلترا والصين والإمارات إذ سجلت إصابات مضاعفة مقارنة مع تلك الفترة من العام الماضي، بحسب وكالات الأنباء العالمية.

كانت كوريا الشمالية أعلنت مع مطلع يوليو الجارى تسجيل 4570 إصابة بالحمى يوم الجمعة الماضى، وبلغ إجمالى الإصابات منذ نهاية أبريل 4.74 مليون.

وعانى المستهلكون، من نقص معروض وارتفاع أسعار الكمامات مع بداية أزمة كورونا خلال 2020 حتى أن سعر الكمامات بلغ قرابة 300جنيه للعلبة التى تضم قرابة 48 قطعة، فى حين بدأت الأسعار تتراجع مع نهاية العام الماضى.

ويبلغ عدد شركات المستلزمات الطبية المنتجة للكمامات بالسوق المصرية من 10-15 بحسب «عبده».

وبخلاف مصانع المستلزمات الطبية التى تورد لوزارة الصحة، فإن هناك مصانع الإنتاج الحربى، بالإضافة إلى مصانع الغزل والنسيج التى بدأت تصنع كمامات أيضا، بحسب على عونى، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

كانت مصر تستورد من 300 إلى 400 مليون كمامة سنويا من الصين قبل جائحة كورونا، ولكن بعد الأزمة غطت المصانع المحلية للمستلزمات الطبية للاحتياج المحلى، بحسب الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية.