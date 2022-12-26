المستقبل للتنمية تفتتح كوبريين لربط مشروعها بشرق القاهرة والعاصمة الإدارية

أعلنت شركة “المستقبل” للتنمية العمرانية، المالك والمطور العام لمدينة «مستقبل سيتي»، افتتاح مجموعة كباري لربط المدينة بأهم الطرق والمحاور المرورية الرئيسية للقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة والمناطق العمرانية المحيطة، بتكلفة استثمارية تصل لقرابة 260 مليون جنيه.

وصرح المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “المستقبل” للتنمية العمرانية بأن افتتاح الكباري الجديدة يأتي ضمن المخطط الكامل الذي وضعته الشركة لتوفير كافة الخدمات والمرافق الحيوية لسكان “مستقبل سيتي”، والتي يأتي على رأسها خدمات البنية التحتية اللازمة لتيسير حركة الانتقال من وإلى المشروع.

وأضاف، في بيان للشركة أن هذه الخطوة جاءت بما يتماشى مع الطفرة الكبرى التي حققتها الدولة مؤخراً بتنفيذ المشروع القومي للطرق والمحاور الكبرى، موضحا أن أعمال تنفيذ الكوبريين استغرقت عام ونصف، وأن مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون للدكتور أسامة عقيل، هو الذي وضع التصميمات الهندسية لهما، فيما قامت شركة حسن علام للإنشاءات بأعمال التنفيذ.

وقال “القوصي” إن إجمالي أطوال الكوبريين تصل إلى كيلو ونصف، بعدد 3 حارات مرورية لكل كوبري، باتجاه واحد، حيث يقوم الكوبري الأول بنقل الحركة المرورية من “مستقبل سيتي” إلى الطريق الدائري الأوسطي في مسار يخدم الحركة المرورية من “مستقبل سيتي” إلى مناطق القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والقطامية والعين السخنة.

بينما يقدم الكوبري الثاني خدمات الدوران من الطريق الدائري الأوسطي إلى مدخل رئيسي لـ “مستقبل سيتي” بالإضافة لنقل الحركة من الطريق الدائري الأوسطي باتجاه طريق جنوب المستقبل.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “المستقبل” للتنمية العمرانية، أن الكوبريين تم تشيدهما وفقا للأكواد الإنشائية العالمية لتشييد الكباري، وبأعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة في التخطيط والتنفيذ،لضمان تقديم خدمة عامه تدعم أهداف الدولة في مد شرايين التنمية، لخلق محاور عمرانية تخدم حركة الاستثمار العقاري في المنطقة.