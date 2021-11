«المستقبل للتنمية» تعلن عن تدشين مشروع خدمي متكامل بالمرحلة الأولى في «مستقبل سيتي»

أعلنت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة عن إبرام تعاقد جديد لمشروع خدمي متكامل مع شركتي الربوة للتطوير العقاري وشركة الربوة للتنمية وإدارة المشروعات لتنمية وتطوير مشروع خدمي متكامل بمستقبل سيتي.

وقال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية أن المشروع الجديد يعد واحداً من التعاقدات الهامة وهو ضمن إستراتيجية الشركة فيما يتعلق بتطوير المشروعات الخدمية بالمدينة لتوفير كل احتياجات ملاك الوحدات بالمرحلة الأولي بمستقبل سيتي.

وأشاد ناصف بالمجهودات المبذولة من قبل شركة الربوة حيث نجحت في بدء تشغيل مجمع المدارس الدولي بالمرحلة الأولي بالمدينة وتم بالفعل استقبال الطلاب في مستقبل سيتي بالعام الدراسي الجاري 2021/2022 فضلاً عن تنظيم الشركة حفل تخرج طلاب مدارس جلوبال بارادايم – التجمع الخامس خلال يونيو الماضي بمقر مجمع مدارس جلوبال بارادايم بمستقبل سيتي.

وأعلن جعفر حسين رئيس مجلس إدارة شركة الربوة للتطوير العقاري أن هذا المشروع يعد مشروعاً خدمياً متكامل الأنشطة حيث إنه سيتضمن أنشطة ( تجارية / إدارية / فندقية / ترفيهية / مسجد ) بإجمالي مساحة 47 فدانا تقريباً ضمن منطقة الخدمات الإقليمية بالمرحلة الأولي بمستقبل سيتي.

وأضاف أن المشروع المشار إليه فندق 300 غرفة و600 شقة فندقية بإدارة عالمية سيتم الإعلان عنها قريباً عند التوقيع على العقود المشار إليها، وكذلك مجمع إداري وطبي على أعلى مستوى من الخدمة فضلاً عن مول تجاري يضم ماركات ومطاعم عالمية، وجار التوقيع مع إحدى الشركات المتخصصة لإدارتهم.

فضلاً عن المشروع الأول والذي يضم 4 مدارس دولية وتم البدء في تشغيل أول مدرستين هذا العام الدراسي وجاري العمل في باقي مراحل المشروع تباعاً على مساحة 5,17 فدان لتصبح إجمالي المنطقة الخدمية المزمع تنميتها حوالي 65 فدان من خلال مجموعة شركات الربوة بإجمالي إستثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن مشروع مستقبل سيتي يقع بالقاهرة الجديدة وتقدر مساحته 11 ألف فدان تقريباً ويتضمن كافة التخصصات ( سكني – تعليمي – طبي – تجاري – إداري – ترفيهي – فندقي – بنوك – محطات وقود ) وتعاقدت شركة المستقبل مع كبار المطورين العقاريين حيث تم التعاقد في المرحلة الأولي مع شركات الأهلي للتنمية العقارية بمشروعات (Green Square – L’Avenir – ARIA ) وشركة أرضك للتطوير العقاري بمشروع(Zizinia El Mostakbal) وشركة وادى دجلة للتنمية العقارية بمشروع (Neopolis)، وشركة المقاولون العرب بخلاف تعاقدات المشروعات التعليمية التي تضم إقامة مجمع مدارس دولية مع شركة الربوة للخدمات التعليمية المتكاملة، وإقامة مدرسة مع شركة الخدمات التعليمية المتطورة “سانت فاتيما”.

وإقامة محطتي وقود مع شركة “نيو كابيتال للخدمات البترولية”.وفي المرحلة الثالثة تم التعاقد مع شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية بمشروع (The City Of Odyssia)، وشركة جراند بلازا للإستثمار العقاري والسياحي بمشروع (La Mirada El Mostakbal)، وشركة مكسيم للإستثمار العقاري بمشروع (Canyon The)، وشركة حسن علام العقارية بمشروع (Haptown)، وشركة تطوير مصر بمشروع (Bloomfields) والمجمع التعليمي (جامعات – مدارس دولية)، وشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية بمشروع(Beta Greens New Cairo) ،و شركة التعمير والإسكان إحدى شركات بنك التعمير والإسكان، ومحطة وقود مع إمارات مصر، ومحطة وقود مع شركة “نيو كايرو”. وفي المرحلة الرابعة تم التعاقد مع شركة بورتو جروب على تطوير مشروع (Golf Porto Cairo) وشركة مصر إيطاليا لتطوير مشروع (IL BOSCO CITY – MOSTAKBAL CITY NEW CAIRO).