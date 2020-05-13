«المستقبل للتنمية» تبرم تعاقدًا مع «مؤسسة أهل مصر» لتجهيز 3 غرف مراقبة عناية مركزة

أتمت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع “مستقبل سيتي” بالقاهرة الجديدة التبرع لمؤسسة ” أهل مصر للتنمية ” من خلال التبرع تجهيز عدد ( 3 ) غرف مراقبة عناية مركزة بمستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان ، الجاري تجهيزها الان بالقاهرة الجديدة.

وقام وفد من شركة المستقبل بعمل جولة تفقدية بموقع تطوير المستشفى التي تقدر إجمالي مساحتها 12,200 متر مربع وقد صممت بطاقة استيعابية 201 سرير.

وتم تفقد الأعمال الإنشائية وتم عرض كافة مستجدات خطة التطوير بالمستشفى من قبل مدير إدارة المشروع وممثلي المؤسسة.

وقال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بأن هذا التبرع هو استكمال لعزم الشركة على تفعيل دورها المجتمعي، خاصة أن مؤسسة أهل مصر للتنمية هي أول مؤسسة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ركزت جهودها ضد مخاطر الحوادث والحروق، من خلال العلاج والتوعية والوقاية لضحايا الحوادث والحروق بمفاهيم عالمية.

وأوضحت د. هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، أن الضحية الواحدة تقضي أكثر من 40 يوم في العناية المركزة، مما يجعل هذه الوحدات مكوناً أساسياً في رحلة العلاج،

وأعربت عن امتنانها وكافة القائمين على المشروع على مساهمة شركة المستقبل للتنمية العمرانية في دعم هؤلاء الضحايا من خلال هذا التعاون.

وأضافت: “أننا فى مؤسسة أهل مصر لا يسعنا إلا أن نشكر شركة المستقبل على دعمهم لنا، ونتطلع إلى مزيد من التعاون منهم ومن غيرهم من المؤسسات للمساهمة في استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان”.