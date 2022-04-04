وقّعت شركة المستقبل للتنمية العمرانية (ش.م.م)، المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي، مذكرة تفاهم مع شركة ركاز للتطوير العقاري بشأن التعاون حول تنمية وتطوير قطعة أرض بمساحة حوالي 30 فدانًا بالمرحلة الأولى من مدينة مستقبل سيتي على (الجانب الشرقي من منطقة الـBOULEVARD)؛ وذلك بغرض إنشاء مشروع متعدد الاستخدامات الخدمية (تجاري/ إداري/ إسكان فندقي)، وذلك ضمن الخطط التسويقية التي وضعتها الشركة في ضوء كونها مطور عام لاستغلال باقي الأراضي المتاحة في المدينة وجذب استثمارات جديدة.

وحول مذكرة التفاهم أكد المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة المستقبل للتنمية العمرانية، أن هذا التعاقد يأتي في إطار رغبة الشركة في تطوير المساحات الخِدمية الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع في هذه الفترة تماشيًا مع الخطط الموضوعة للمدينة.

وأضاف ناصف: من هذا المنطلق تسعى شركة المستقبل للتنمية العمرانية لاستقطاب مطورين جدد لتنمية وتطوير المناطق الخِدمية المتبقية في المدينة؛ وذلك تشجيعًا لزيادة معدلات الإشغال بالمشروعات بناءً على التعاقد المبرَم مع شركة Coldwell Banker Commercial Advantage لترويج منطقة الـBOULEVARD بالمرحلة الأولى من المشروع لاستقطاب مطورين لتنميتها وتطويرها،

حيث تتمثل أهمية المشروع في احياء المرحلة الأولى بالأنشطة الخدمية التجارية والإدارية، ولا سيما أن معدلات الإشغال متوقع لها أن تتزايد نسبيًّا بدءًا من عام 2023″.

وتابع: “وبناء عليه قمنا بالتوقيع على مذكرة تفاهم لدراسة تنمية وتطوير قطعة الأرض AMI-2، خاصة أن شركة ركاز للتطوير العقاري واحدة من الشركات الواعدة في الاستثمار على مستوى الأنشطة الخِدمية (التجارية- الإدارية- الفندقية)،

ولها تجارب متميزة في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والغردقة، وهي قادرة على تقديم مشروعات ضخمة تتميز بتقديم الخدمات الشاملة، والتصميمات المعمارية الراقية معتمدة على أشهر الاستشاريين الهندسيين وهو ما يجعلنا نؤكد أنها ستكون إضافة حقيقية لـمستقبل سيتي”.

من جانبه قال المهندس تامر بكير، رئيس مجلس إدارة شركة ركاز للتطوير العقاري، إن “مستقبل سيتي” تعد واحدة من المدن المتميزة التي ينتظرها مستقبل كبير نظرًا لموقعها الفريد،

وهو ما يجعلها درة المدن الجديدة، بجانب الإمكانيات الكبيرة والتي جعلتها الاختيار الأمثل بالنسبة لشركة ركاز للتطوير العقاري،

وخاصة في ظل وجود مجموعة متميزة من شركات التطوير العقاري والتي سيجعل مستقبل سيتي محط أنظار كل العلامات التجارية العالمية كل هذه العوامل تساعد علي نجاح مشروعنا بشكل كبير.

وأكد أن التعاون مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية لتطوير هذا المشروع الواعد ضمن “مستقبل سيتي” يعكس الثقة في شركة ركاز للتطوير العقاري وقدرتها على استكمال سلسلة المشروعات المميزة التي تنفذها شركة المستقبل للتنمية العمرانية في مشروعها المتميز والفريد “مستقبل سيتي”.

وأشار إلى أن شركة ركاز للتطوير العقاري لديها خطة مستوفية التفاصيل لتنفيذ مشروع مختلف وفريد يكمل سلسلة نجاحات شركته في مشروعاتها السابقة،

وكذلك يحقق لها بصمة معمارية داخل مشروع “مستقبل سيتي” وفي منطقة شرق القاهرة، فالشركة تسعى لتنفيذ مشروع متعدد الأنشطة في منطقة الـ”BOULEVARD” يتناسب مع احتياجات العميل المستهدف، وتنعكس عليه الخبرات السابقة للشركة في تطوير مشروعات متنوعة.

وأضاف المهندس بكير أن شركة ركاز للتطوير العقاري تعد واحدة من الشركات الواعدة في الاستثمار على مستوى تقديم الأنشطة الخدمية (التجارية- الإدارية- الفندقية)، ولها خبرات متميزة في هذا المجال؛

منها مشروع OPAL BUSSNIS COMPLEX التجاري الإداري الطبي في العاصمة الإدارية، ومشروع “لازولي” السياحي الفندقي المتكامل في الغردقة،

بالإضافة إلى مشروع فندقي تستعد الشركة لطرحه في القاهرة الجديدة، وهو ما أعطي لشركته خبرات متميزة في هذا المجال،

لافتًا إلى أن مشروع الشركة القادم في مستقبل سيتي سيكون له نكهة خاصة وتصميمات مختلفة تتمشى مع النهضة العمرانية المتميزة في منطقة الـBOULEVARD المعتمدة على الابتكار والجودة العالية.

وأكد أهمية الدور الذي قامت به شركة كولدويل بانكر “Coldwell Banker Commercial Advantage” في تحقيق التعاون بين شركتي المستقبل للتنمية العمرانية وركاز للتطوير العقاري، باعتبارها الاستشاري الحصري لترويج الفرص الاستثمارية بمشروع الـ”BOULEVARD”.

وتعد مستقبل سيتي واحدة من مدن الجيل الرابع في مصر التي تقوم على أعلى درجات الراحة ومقومات الحياة الحديثة، وأهم معايير البيئة الصحية المستدامة، تتميز بتخطيط احترافي وتنفيذ بأعلى معايير الجودة،

بمشاركة 18 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط التي تعمل في المدينة، بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي الفريد الذي يجعلها بالقرب من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بجوار 4 محاور رئيسية هي: طريق السويس، والطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، ومحور الأمل.

يُذكر أن شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي تقوم بدورها كمطور عام على أكمل وجه ونجحت في تنفيذ بنية تحتية متميزة تؤهل المدينة لاستقبال المشروعات الكبرى ومساعدة المطورين على تنفيذ مخططاتهم.