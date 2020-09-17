«المستقبل للتنمية العمرانية» تتعاقد مع «نيو كايرو» لتنفيذ محطة وقود بمستقبل سيتي

أتمت شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لمشروع “مستقبل سيتي” بالقاهرة الجديدة التعاقد مع شركة “نيو كايرو” لتنفيذ محطة وقود بالمرحلة الثالثة بمشروع “مستقبل سيتي”.

وقال المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية إن هذا التعاقد هو استكمال لتنفيذ استراتيجية الشركة خلال العام الجاري فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية بالمدينة.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة تولي اهتماما كبيرا بملف التعاقد على المشروعات الخدمية بالإضافة إلى عدد من الملفات الهامة والتي من أبرزها الانتهاء من تنفيذ شبكة المرافق والبنية التحتية للمرحلة الأولى بالمدينة خاصة مع بداية تسليم الوحدات من قبل مطوري المرحلة الأولى بالمدينة نهاية العام الجاري، والانتهاء من تنفيذ البوابة الرئيسية للمدينة بالطريق الدائري الأوسطي، وتنفيذ المبنى الإداري لإدارة خدمات المدينة.

وصرح اللواء مهندس هشام بيومي رئيس مجلس إدارة شركة نيو كايرو بأن الشركة سباقة دائمآ في تنفيذ المشروعات التي تحتاجها المجتمعات والمناطق التنموية المستحدثة وفى مقدمتها في الوقت الراهن مشروع “مستقبل سيتي” بالقاهرة الجديدة.

يشار إلى أن شركة نيو كايرو سبق لها إنشاء محطتين في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة ومدينة بدر تقدمان خدمات متكاملة في مجال تموين السيارات والمركبات المختلفة بكل احتياجاتها من الوقود والزيوت بجميع أنواعها فضلا عن تقديم الخدمات الفنية لها وكذا احتياجات مستخدميها المختلفة.

