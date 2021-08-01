سيــارات

«المستعمل» يهيمن على تراخيص «المقطورات» بمصر خلال يونيو الماضى

بواقع 3952 مركبة من إجمالى 4025
المال - خاص 6:24 ص, الأحد, 1 أغسطس 21 6:24 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

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هيمن قطاع المستعمل على النصيب الأكبر من إجمالى التراخيص الصادرة لصالح المقطورات خلال شهر يونيو الماضى؛ إذ تم ترخيص 3952 وحدة مستعملة من إجمالى 4025 مقطورة؛ بحصة تتجاوز %98، فى حين بلغ عدد تراخيص الوحدات الزيرو 73 وحدة.

الجدير بالذكر، أن المقطورات حلت بالمركز السابع بين أكثر المركبات ترخيصًا فى مصر خلال شهر يونيو الماضى؛ بحصة تبلغ %0.9 من إجمالى التراخيص الصادرة والبالغة نحو 448.4 ألف وحدة؛ وفق ما تكشفه أحدث البيانات الخاصة بتراخيص المركبات فى مصر خلال يونيو السابق.

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كما شهد شهر يونيو الماضى ترخيص 1914 وحدة بترخيص «جمرك مقطورة»، إلى جانب ترخيص 666 بلوحات «نصف مقطورة» بلغ نصيب قطاع المستعمل منها 596 وحدة فى حين بلغ نصيب الوحدات الزيرو 70 وحدة.

شهد شهر يونيو الماضى كذلك ترخيص 25 مقطورة زراعية مستعملة فى حين لم يتم ترخيص أية وحدات جديدة من هذه الفئة، كما تم منح تراخيص لـ 13 وحدة من أنصاف المقطورات بلوحات جمركية.

يُذكر أن تراخيص المركبات فى مصر خلال يونيو الماضى توزعت بين الوحدات المستعملة التى بلغ عدد تراخيصها 378.4 ألف وحدة، والمركبات الزيرو التى وصل نصيبها إلى 63.4 ألف وحدة، والوحدات التى تحمل ترخيص «جمارك» بعدد 6.3 ألف رخصة، إلى جانب 250 مركبة تحمل تراخيص «هيئة دبلوماسية»؛ وفق ما تفيد أحدث البيانات الخاصة بتراخيص المركبات خلال يونيو الماضى.

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ويتوقع تراجع عدد المركبات المستعملة فى مصر مع إطلاق الحكومة المصرية فى وقت سابق مبادرة لإحلال المركبات التى مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى مع تقديم حوافز مالية فى صورة حافز قد تصل قيمته إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى تسهيلات فى التمويل وشروطه، وتشارك فى هذه المبادرة العديد من العلامات التجارية والسيارات المنتجة محليًا عبر العديد من الوكلاء مثل: جى بى أوتو «غبور»، والمنصور للسيارات، والأمل ونيسان، مع إمكانية انضمام وكلاء آخرين.

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بقلم المال - خاص

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