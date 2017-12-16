المستعجلة تقضى بعدم الاختصاص في إعادة تصحيح درجات طالبة ثانوية

نجوى عبد العزيز قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار عمرو محمود، رئيس المحكمة بأمانة سر حسام حسن سلطان، بعدم الاختصاص في إعادة تصحيح ورصد درجات طالبة معترضة على درجاتها في مواد امتحانات الثانوية العامة، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ونظرها بجلسة 17 يناير المقبل. وقال

نجوى عبد العزيز



قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار عمرو محمود، رئيس المحكمة بأمانة سر حسام حسن سلطان، بعدم الاختصاص في إعادة تصحيح ورصد درجات طالبة معترضة على درجاتها في مواد امتحانات الثانوية العامة، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري ونظرها بجلسة 17 يناير المقبل.

وقالت المحكمة إن وقائع الدعوى حسبما قيدت بقلم المحكمة أن المدعي طالب الحكم بصفة مستعجلة بإعادة تصحيح ورصد درجات الطالبة سارة ياسر، في المواد الإنجليزي، والفيزياء، والكيمياء، وذلك عن امتحانها بالصف الثالث الثانوي عن عام 2017، وإلغاء القرار المطعون فيه وهو قرار اعتماد نتيجة امتحان الثانوية وذلك لما تضمنه من درجات غير صحيحة مع الحكم باستحقاقها للدرجات المستحقة وإضافتها لكل مادة على حدة واستحقاقها لمجموع كلي صحيح.

وجاء في أسباب الحكم أن الدعوى المقامة من ياسر محمود بصفته وليا طبيعيًا عن ابنته «سارة»، ضد وزير التربية والتعليم، رئيس لجنة تصحيح أوراق إجابات شهادة الثانوية العامة بمحافظة القاهرة عن عام 2017 بصفته.