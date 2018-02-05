المستعجلة تقضى بعدم اختصاصها فى حظر ترشح المسنين للرئاسة

نجوى عبد العزيز أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة القاضى أحمد أبو شادى، حكما، بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المقامة من محمد سالم، المحامي، والتي يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن السبعين عامًا في الانتخابات الرئاسية وقت…

نجوى عبد العزيز



أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة القاضى أحمد أبو شادى، حكما، بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المقامة من محمد سالم، المحامي، والتي يطالب فيها بحظر ترشح كل من بلغ سن السبعين عامًا في الانتخابات الرئاسية وقت فتح باب الترشح.

واختصمت الدعوى رئيسي مجلسي الوزراء والنواب بصفتيهما القانونية، وذكرت أنه في هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد واقتراب انتخابات رئاسة الجمهورية يجب أن يحاط منصب الرئيس بسياج من الهيبة والوقار ومنع المغامرين والمقامرين من الترشح لذلك المنصب؛ حفاظا على مكتسبات ثورة 30 يونيو من إنجازات واستكمال خطوات تثبيت دعائم الدولة ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.

واستندت الدعوى للمادة 139 من الدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به، وكذلك الفقرة 8 من المادة الأولى بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.

كان مقيم الدعوى قد طالب فيها أيضا بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014.

وأوضح أن منصب رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارات مصيرية، أمام معيار “سن السبعين” الذيى فُصل فيه قانون السلطة القضائية كمعيار لعدم اللياقة الذهنية والبدنية والنفسية وأصبح مفهوم كبار السن والشيخوخة لمن بلغ الـ70 عامًا، وبالتالى لا يجوز ترشح من بلغ 70 عامًا للرئاسة.