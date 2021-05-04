لايف

المستشفيات الهندية تلجأ للقضاء كملاذ أخير وسط نقص الأكسجين

طلب أحد القضاة من المسئولين أن يستعيروا إمدادات الأكسجين أو حتى يسرقوها
أيمن عزام 7:51 م, الثلاثاء, 4 مايو 21 7:51 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

باتت محكمة في العاصمة الهندية نيودلهي هي الوحيدة القادرة على منح آخِر أمل للكثير من المستشفيات الهندية التي تكافح من أجل الحصول على الأكسجين الذي يحتاج إليه مرضى كوفيد- 19 بشدة.

المستشفيات الهندية باتت الملاذ الأخير

وبحسب وكالة رويترز، تقيم محكمة نيودلهي العليا مؤتمرات عبر الفيديو يوميًّا لسماع التماسات المستشفيات التي تطالب بالحق في الحياة الذي يكفله الدستور الهندي. وتتم هذه المؤتمرات في حضور المسئولين المحليين والفيدراليين.

ويقول محامون إن تدخُّل القضاء أنقد حياة الكثيرين.

وقال المحامي شيال تريهان إن إدارات المستشفيات تقدمت بطلب مساعدة من محكمة نيودلهي كملاذ أخير بعد قرب نفاد الأكسجين، الأحد الماضي، وعدم تبقّي سوى 30 دقيقة منه لاستخدام ما يزيد على 42 مريضًا في مستشفى سيترام باهرتيا.

اقرأ أيضا  مصدر أمني: السيطرة على حريق في كنيسة مار مينا والملاك سوريال بالجيزة

وأمر القضاة حكومة ولاية نيودلهي بتوفير إمدادات الأوكسجين فورًا.

وقال تريهان: “وصلت اسطوانات الأكسجين إلى المستشفى فورًا بعد جلسة الاستماع، ووصل صهريج بعد ساعات قليلة”.

نقص الأكسجين الطبي ألحق أضرارًا جسيمة بمدينة نيودلهي ذات الـ20 مليون نسمة خلال الأسبوعين الماضيين، وسط مشاهد غير مسبوقة لمرضى يموتون على أَسرّة المستشفيات وسيارات الأسعاف ومواقف السيارات وهم يحاولون استنشاق الأكسجين.

تسجل نيودلهي 20 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد- 19 يوميًّا، وسط انهيار النظام الصحي هناك، إذ تقول المدينة إنها تحتاج إلى 976 طن من الأكسجين الطبي يوميًّا، لكنها لا تحصل إلا على 490 طنًّا فقط من الحكومة الفيدرالية.

اقرأ أيضا  وزيرة الهجرة تهنئ مصريًا بالخارج حصل على جائزة التميز العلمي من جمعية أمريكية

المحكمة التي تضم قاضيين تستمع إلى المحامين المفوضين من قِبل حكومة رئيس الوزراء الهندي والإدارة المحلية وهم يتجادلون حول حصص الأكسجين ومشاكل النقل ونقص الصهاريج.

نفاد صبر القضاة

وينفد صبر القضاة أحيانًا. وبنهاية الأسبوع الماضي، عبّر ممثلو حكومة نيودلهي عن مخاوفهم بشأن عدم وصول إمدادات الأكسجين في الوقت المناسب، مما يعرّض حيوات المرضى للخطر.

ودفع هذا القاضي فيبن سانغي إلى أن يحتدّ على المسئولين، قائلًا: “لقد طفح الكيل”.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم السبت 1-5-2021 في مصر.. شديد الحرارة والقاهرة تسجل 36 درجة

وفي أواخر أبريل الماضي، قال سانغي للمسئولين الحكوميين إنهم ينبغي أن يستعيروا إمدادات الأكسجين أو حتى يسرقوها أو يستوردوها لتلبية احتياجات المدينة.

وتتعرض الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية نيودلهي لانتقادات حادة لعدم الاستعداد بالقدر الكافي لصعود الإصابات.

ومنذ أواخر أبريل الماضي، طلبت العديد من أفضل مستشفيات المدينة تدخُّل القضاء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

المتهمون بإلقاء كيس قمامة على مواطن بالشارع وتصويره: نشرناه لزيادة نسب المشاهدة

أماني عوض 8:15 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

ضبط عصابة سرقة السيارات وتقطيعها.. وكشف 15 واقعة ارتكبوها في 8 محافظات

أماني عوض 7:58 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

القبض على شاب ألقى حجر على قطار بالجيزة وتسبب في إصابة راكب

أماني عوض 7:38 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

«المحاسبين القانونيين» : عائدات النفط وتطعيمات كورونا رفعت مؤشرات الثقة بالشرق الأوسط

مصطفى طلعت 6:34 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

طقس غدا الأربعاء.. شديد الحرارة نهارًا ونشاط للرياح على القاهرة

دعاء محمود 5:20 م, الثلاثاء, 4 مايو 21

كشف قضية غسل أموال لـ 5 تجار مخدرات في السويس

أماني عوض 4:19 م, الثلاثاء, 4 مايو 21