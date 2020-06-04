المستشفيات الخاصة تؤكد استقبال حالات «كورونا» وتطلب توفير العلاج والتحليل

أكد الدكتور أحمد نزيه المتحدث باسم غرفة مقدمة الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، في اتحاد الصناعات، أن المستشفيات الخاصة مستمرة في استقبال حالات كورونا، نافيا انسحاب المستشفيات ورفضها من التعامل مع المرضى بسبب تسعيرة العلاج التي حددتها وزارة الصحة مؤخرا.

وقال نزيه في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، “مستحيل أن تنسحب مستشفيات القطاع الخاص من أداء خدمة وطنية في ظل جائحة وفي ظل ظروف صعبة”.

وكان الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات قال في تصريحات تلفزيونية أمس، إن مستشفيات القطاع الخاص ترفض الأسعار التى أعلنتها وزارة الصحة لتقديم خدمة علاج مرضى فيروس كورونا، موضحا أن 100% من تلك المستشفيات اتفقت على عدم تقديم الخدمة.

وعن تصريحات أحد أعضاء الغرفة، تابع نزيه: “قد يكون خانه التعبير، وغير مخول لنا الحديث عن التسعير، وإذا تحدثنا في ذلك نخالف قانون حماية المنافسة، فكل مستشفى يحدد تكلفته”.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أسعار خدمة رعاية مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة، حيث أوضحت أن تكلفة اليوم الواحد للمريض بالعزل بالقسم الداخلي تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه وتكلفة اليوم الواحد للمريض بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه وتكلفة اليوم الواحد للمريض في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه.

وأضاف المتحدث باسم غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية: “مستشفيات القطاع الخاص لها واجب وطني ودور مهم يجب أن تقدمه، وشاركت في المبادرات الرئاسية الصحية، ولم تلتفت للعائد المادي إطلاقا، ولابد أن أشيد بالدور القوي الذي قامت بها الدولة والحكومة في التعامل مع أزمة كوفيد -19 العالمية واتخاذ قرارات مناسبة في توقيتات مناسبة جدا”.

وطالب نزيه وزارة الصحة بالسماح لعدد من مختبرات القطاع الخاص بإجراء تحليل pcr الخاص بكورونا، نظرا لأن المستشفيات الخاصة تستقبل فقط الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا، بينما لا يتم عمل إجراءات التحليل إلا عبر المعامل المركزية التابعة للوزارة.

وطالب أن تدرس وزارة الصحة السماح لمختبرات القطاع الخاص بإجراء تحليل كورونا، قائلا: “نحتاج من وزارة الصحة توفير بروتوكول علاج كورونا ونطلب الدخول في منظومة الشراء الموحد لأن عددا كبيرا من المستشفيات الخاصة يجد صعوبة في الحصول على بعض الأدوية المستخدمة في العلاج مثل هيدروكسي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء قد وجه المعنيين بوضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

