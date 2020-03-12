«المستشفيات التعليمية» تؤكد إصابة ممرضة في «حميات إمبابة» بـ«كورونا» وتنفي إضراب التمريض (صور)

أعلنت هيئة المستشفيات التعليمية إصابة إحدى ممرضات مستشفى حمايات إمبابة بفيروس كورونا ، نافية ما تردد بشأن إضراب طاقم التمريض بالمستشفى.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن أثناء تواجد فريق الإدارة بمستشفى حميات إمبابة لمتابعة الحالات المشتبه بها، حدثت ضجة بين التمريض، وتبين أن سببها زوج إحدى الممرضات، وكان يعمل كهربائى بالمستشفى وخرج على المعاش، ومعروف عنه الشغب.

وأضافت أن هذا الرجل هو من قام بتحريض التمريض على الإضراب والتوقف العمل للضغط على الإدارة، لافتة إلى أن فريق الإدارة بالتوجه للتمريض وتم استيعاب الموقف والسيطرة عليه.

وأشارت إلى أن ما أشاعه هؤلاء المحرضين غير صحيح، وأن كل مستلزمات الوقاية متوافرة، ويتم متابعة نتائج العينات على مدار الساعة، وجميع نتائج المخالطين سلبية والعمل يسير بانتظام الآن.

وبالنسبة لحالة الممرضة وتدعى “وفاء”، أكدت الهيئة أنه تم تطبيق قواعد البرتوكول معها عندما جاءت نتيجة عينة المريض إيجابية ( مصابة بفيروس كورونا )، وتم أخذ عينات لجميع الطقم المخالط ومنهم الممرضة، وجاءت جميع عينات المخالطين سلبية، ما عدا تلك الممرضة، ووالتي تم عمل إجراءات عزلها بالحجر الصحى.