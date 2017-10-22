بدور إبراهيم :
تستضيف المستشفي الجوي العام، الخبير الإنجليزي البروفيسور نيل صامويل، خبير جراحة الرقبة والغدد الدرقية، خلال الفترة من 23 نوفمبر المقبل حتي 4/12/2017، وسيتم مناظرة الحالات التي ترغب في العرض عليه من العسكريين والمدنيين، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع اعتباراً من اليوم، وحتي 19 نوفمبر.
المستشفى الجوى يستضيف خبير أجنبى فى جراحة الرقبة
بدور إبراهيم :تستضيف المستشفي الجوي العام، الخبير الإنجليزي البروفيسور نيل صامويل، خبير جراحة الرقبة والغدد الدرقية، خلال الفترة من 23 نوفمبر المقبل حتي 4/12/2017، وسيتم مناظرة الحالات التي ترغب في العرض عليه من العسكريين والمدنيين، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع اعتباراً من اليوم، وحتي 19 نوفم