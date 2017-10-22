سيـــاســة

المستشفى الجوى يستضيف خبير أجنبى فى جراحة الرقبة

بدور إبراهيم :تستضيف المستشفي الجوي العام، الخبير الإنجليزي البروفيسور نيل صامويل، خبير جراحة الرقبة والغدد الدرقية، خلال الفترة من 23 نوفمبر المقبل حتي 4/12/2017، وسيتم مناظرة الحالات التي ترغب في العرض عليه من العسكريين والمدنيين، يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع اعتباراً من اليوم، وحتي 19 نوفم