المستشار محمود فوزي: نحن في حالة مؤهلة لانطلاقة اقتصادية كبيرة

قال المستشار محمود فوزي، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مصر في حالة مؤهلة لانطلاقة اقتصادية كبيرة.

وأوضح أن حياة المصريين سوف تتحسن عندما يزداد الإنتاج أكثر، مضيفًا: “ونحن نعمل مررنا بظرف استثنائي وهو جائجة كورونا، لكن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي.. ثم قامت الحرب الروسية الأوكرانية وصاحبتها أزمة اقتصادية، ولم تتوقف مصر وكيفة أوضاعها طبقا لتلك الظروف”.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة ON ، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي أن الدول تتعرض لتحديات، ويجب أن نعلم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين حياة المواطنين، ونحن في هالة مؤهلة لانطلاقة اقتصادية كبيرة، في ظل البنية التحتية التي تم عملها هنا كشواهد على صدق التنفيذ وقوة الإرادة”.

وتابع: “بالتالي توقيت تنفيذ المشروعات سيكون مختصر وأقل. مصر كان لديها بيئة طاردة للاستثمار، في ظل الأوضاع الأمنية التي كلفت الدولة كثيرًا، وهذا ما جعل الأمور الاقتصادية صعبة”.



وأشار إلى أن الدولة اتجهت إلى زيادة الإنفاق العام، وهذا كان له دور في خفض معدل البطالة في مصر من 13 إلى 7%، إضافة إلى أن نسبة الأرض المعمورة في مصر كان إلى 2014 تساوي 7%.. لكن في 2013 أصبحت 14 %”.



ولفت إلى أن هناك ملفات كثيرة لدى الدولة تحسنت مثل التعليم والصحة، وهناك ملفات أخرى هي أكثر ما يشغل المواطنين مثل القضية الفلسطينية، وكذلك الأزمة الاقتصادية.