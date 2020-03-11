استثمار

المستشار التجارى الصينى : مباحثات إقامة مصنع الصلب مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى المرحلة النهائية

حجم استثماراته يتجاوز مليار دولار
سمر السيد 7:19 ص, الأربعاء, 11 مارس 20 7:19 ص, الأربعاء, 11 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الوزير المفوض هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى لدى السفارة الصينية بالقاهرة، إن المفاوضات مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بشأن إقامة مصنع لإنتاج الصلب فى مراحلها النهائية .

هان بينج، المستشار الاقتصادى لدى السفارة الصينية بالقاهرة

أضاف لـ»المال» أن المشروع كبير ويتجاوز حجم استثماراته مليار دولار، لافتاً إلى أنه كان من المخطط توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع مارس الجاري، لكن فى ضوء الوضع الحالى الخاص بفيروس كورونا ليس هناك معرفة بالتوقيت المحدد للتوقيع.

ذكر أن المشروعات الصينية العاملة فى مصر، والإنتاج بالمصانع يسيران بصورة طبيعية ودون أى مشكلة.

كان عبد الناصر رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صرح سابقاً أن هناك طلباً من إحدى الشركات الصينية لإنشاء وإقامة مجمع مصانع متكامل لإنتاج الحديد والصلب بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويا، من لفائف الحديد والمواسير الصلب، على مساحة 2 مليون متر، باستثمارات متوقعة 1.3 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 3500 فرصة عمل مباشرة.

يذكر أن سفير بكين بالقاهرة لياو لى تشانج، قال فى تصريحات سابقة إن التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر يسير بوتيرة سريعة، مشيراً إلى أن إجمالى حجم الاستثمار ات الصينية بالسوق المحلية يبلغ أكثر من 7 مليارات دولار من خلال 1560 شركة، توفر 30 ألف فرصة عمل للمصريين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً