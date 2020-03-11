المستشار التجارى الصينى : مباحثات إقامة مصنع الصلب مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى المرحلة النهائية

قال الوزير المفوض هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى لدى السفارة الصينية بالقاهرة، إن المفاوضات مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس بشأن إقامة مصنع لإنتاج الصلب فى مراحلها النهائية .

هان بينج، المستشار الاقتصادى لدى السفارة الصينية بالقاهرة

أضاف لـ»المال» أن المشروع كبير ويتجاوز حجم استثماراته مليار دولار، لافتاً إلى أنه كان من المخطط توقيع الاتفاقية الخاصة بالمشروع مارس الجاري، لكن فى ضوء الوضع الحالى الخاص بفيروس كورونا ليس هناك معرفة بالتوقيت المحدد للتوقيع.

ذكر أن المشروعات الصينية العاملة فى مصر، والإنتاج بالمصانع يسيران بصورة طبيعية ودون أى مشكلة.

كان عبد الناصر رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صرح سابقاً أن هناك طلباً من إحدى الشركات الصينية لإنشاء وإقامة مجمع مصانع متكامل لإنتاج الحديد والصلب بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن سنويا، من لفائف الحديد والمواسير الصلب، على مساحة 2 مليون متر، باستثمارات متوقعة 1.3 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 3500 فرصة عمل مباشرة.

يذكر أن سفير بكين بالقاهرة لياو لى تشانج، قال فى تصريحات سابقة إن التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر يسير بوتيرة سريعة، مشيراً إلى أن إجمالى حجم الاستثمار ات الصينية بالسوق المحلية يبلغ أكثر من 7 مليارات دولار من خلال 1560 شركة، توفر 30 ألف فرصة عمل للمصريين.